Nachlazení, které jako vždy za pár dnů přejde. To si v březnu nad bylinkovým čajem, hromadou pomerančů, citrónů a balením acylpyrinu myslela Dita Matějková.

Černý kašel lze diagnostikovat jen laboratorním vyšetřením. | Foto: ČTK

„Co ale následovalo, nikomu nepřeju. Uprostřed noci mě vzbudil šílený záchvat kašle, myslela jsem, že se mi snad plíce obrátí naruby. Přetrpěla jsem tak dva dny, někdy byl problém popadnout dech, sípala jsem, dusila se, zvracela. Paní doktorka měla rychle jasno. Černý kašel, neschopenka, antibiotika,“ líčí aktivní padesátnice. Její vyprávění pořád přerušuje kašel. „To už nic není, už je mi mnohem líp, ale prý budu tahle otravovat okolí ještě dlouho, pardon,“ omlouvá se a opět se rozkašle.

Černý kašel ohrožuje především děti, u neočkovaných novorozeňat a kojenců může mít rizikovější průběh. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Eva Kovaničová

Podobné zkušenosti mohou vyprávět stovky Jihočechů. Lékaři jen od začátku roku potvrdili nákazu černým kašlem více než tisícovce pacientů v celém kraji. A ve velkém stále přibývají další případy. „Za čtrnáct týdnů roku registrujeme celkem 1 059 potvrzených případů černého kašle (pertuse), v povelikonočním týdnu jich přibylo 142. To je o 5 více než týden předtím. Počty onemocnění rostly našem kraji nejrychleji do jedenáctého týdne, v posledních třech týdnech vidíme jisté zpomalení dynamiky růstu. Nejexponovanějšími skupinami jsou dlouhodobě a nejvýrazněji studenti středních škol. Co se týče okresů, nejvíce případů registrujeme na Českobudějovicku (460), Jindřichohradecku (197) a Českokrumlovsku (110). Mezi dětmi do jednoho roku jako nejzranitelnější věkové skupině registrujeme 20 případů, z toho jeden nový v uplynulém týdnu,“ říká ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Dobrou zprávou je, že všechny případy se daří léčit. „V Jihočeském kraji jsme naštěstí dosud podle dosavadních informací nezaznamenali žádné závažné průběhy.“

Černý kašel v Jihočeském kraji v roce 2024

Českobudějovicko - 460 případů (+56 nových za uplynulý týden)

Jindřichohradecko - 197 (+20)

Českokrumlovsko - 110 (+12)

Prachaticko - 88 (+11)

Strakonicko - 69 (+14)

Táborsko - 90 (+18)

Písecko - 45 (+11)

Jihočeský kraj patří k těm, které dlouhodobě hlásí jedny z nejvyšších čísel. Podle šéfky hygieniků to ale nemusí být jen tím, že by se černý kašel v našem region šířil výrazně více než v jiných. „Od začátku letošního roku dochází v celé České republice, ale i řadě dalších evropských zemí k nárůstu počtu onemocnění pertusí. Kromě našeho Jihočeského kraje je vyšší nemocnost také v kraji Vysočina a v Pardubickém kraji. Černý kašel lze diagnostikovat jen laboratorním vyšetřením.Zdroj: Deník/Eva KovaničováPočty hlášených případů se odvíjejí u těchto typů onemocnění rovněž i od správné diagnostiky, musíme proto počítat i s tím, že počty případů onemocnění mohou být spíše podhlášeny,“ upozorňuje. Faktem pak zůstává, že bakteriím, které onemocnění způsobují, se daří ve velkých kolektivech. „Aktuálně máme v kraji nahlášeno 1 059 případů a z toho je 364 případů, tedy více než třetina, ve věkové skupině 15-19 let, tedy mezi středoškoláky. Druhou velkou skupinou jsou starší školní děti 10 – 14 let, kde je 161 případů. Takže prakticky polovina všech případů v kraji se vztahuje k těmto dvěma věkovým skupinám, pro něž je typický intenzivní společenský kontakt, děti tráví hodiny ve velkých skupinách v uzavřených místnostech, to vše jsou ideální podmínky pro šíření takto vysoce infekčního onemocnění,“ vysvětluje Kvetoslava Kotrbová, co stojí za masivním výskytem černého kašle.

Nemocní v Jihočeském kraji v roce 2024 podle věku Kašel. Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

0 - 4 roky - 20 případů

5 - 9 let - 79 případů

10 - 14 let - 161 případů

15 - 19 let - 364 případů

20 - 24 let - 27 případů

35 - 44 let - 84 případů

45 – 54 let - 111 případů

75 a více let - 20 případů

Vyhnout se mu nemusí ani ti, kteří se spoléhají na očkování z dětství nebo se dokonce v minulosti s černým kašlem léčili. „Pertusi lze předcházet očkováním, ale podobně jako u jiných infekcí, ani očkování ani prožité onemocnění nechrání jedince bezezbytku po celý život. Za určitou dobu po očkování nebo prodělaném onemocnění dochází k poklesu imunity. Jedinec se stává opět vnímavým a může být infikován, a to i několikrát za život. V národní strategii očkování proti pertusi v České republice je proto doporučeno minimálně jednou v dospělosti aplikaci posilující dávky proti pertusi jako součást kombinované vakcíny proti tetanu, diftérii a pertusi. Očkování aktuálně doporučujeme, vzhledem k závažnosti onemocnění pro novorozence a nejmenší děti do jednoho roku, které ještě nejsou chráněny, především těhotným ženám ve třetím trimestru,“ zdůrazňuje Kvetoslava Kotrbová.

Šéfka jihočeských hygieniků Kvetoslava KotrbováZdroj: ČSSDOvšem ti, kdo o vakcínu stojí, naráželi v poslední době často na nedostatek vakcín. Na vině je podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv výpadek ve výrobě. Například síť očkovacích center Avenier z důvodu nedostupnosti očkovacích látek neumožňovala objednání, tento týden se již mohou objednat těhotné ženy. Také u praktických lékařů pacienti dostávají informaci, že se čeká na obnovení dodávek. Situace by se ale měla v dohledné době zlepšit. Ministerstvo zdravotnictví společně s výrobcem a distributorem zajistilo mimořádné dodání více než 110 tisíc vakcín proti černému kašli nad rámec již objednaného objemu. V březnu 2024 bylo dovezeno téměř 10 tisíc vakcín z Velké Británie, dorazí 20 tisíc vakcín Adacel z Kanady a v druhé polovině dubna 2024 bude z Francie dovezeno dalších 78 tisíc dávek vakcíny Adacel Polio.