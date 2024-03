Za dvanáct týdnů letošního roku zaznamenali jihočeští hygienici celkem 780 případů černého kašle (pertuse).

Černý kašel ohrožuje především děti, u neočkovaných novorozeňat a kojenců může mít rizikovější průběh. Ilustrační foto | Foto: Deník/Eva Kovaničová

V končícím týdnu podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové přibylo v Jihočeském kraji 139 nových případů. Bylo to ale o šest méně než týden před tím.

„Za dvanáct týdnů roku registrujeme v kraji celkem 780 potvrzených případů pertuse. Dynamika počtu onemocnění rostla nejvíce od šestého do jedenáctého kalendářního týdne, výrazně nejexponovanějšími skupinami jsou dlouhodobě žáci středních škol a vyšších ročníků základních škol. Co se týče okresů, nejvíce případů registrujeme na Českobudějovicku, Jindřichohradecku a Českokrumlovsku," uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Nejohroženější jsou miminka

Pokračovala, že mezi dětmi do jednoho roku, což je nejzranitelnější věková skupina, protože děti do tří měsíců nemohou být očkovány a základní očkování je ukončeno v jednom roce věku, hygienici v kraji registrují sedmnáct případů. Z toho čtyři nové v tomto týdnu. "V souvislosti s nejmenšími dětmi a též těmi, které se mají narodit, proto stále apelujeme na budoucí maminky především v třetím trimestru, rodiče a prarodiče novorozenců a další blízké osoby, aby se nechali přeočkovat, protože ochranné protilátky z očkování v dětství v dospělosti klesají,“ vysvětluje ředitelka KHS.

Černý kašel podle okresů

Co se týče jihočeských okresů, k dvanáctému týdnu bylo podle ředitelky protiepidemického odboru KHS Hany Bendíkové nejvíce – 340 případů – potvrzeno na Českobudějovicku (+51 nových za uplynulý týden). Na Jindřichohradecku bylo 158 případů (+30), na Českokrumlovsku 85 (+16), na Prachaticku 72 (+13), na Strakonicku 46 (+10), na Táborsku 54 (+14) a na Písecku od začátku roku registrujeme 25 případů (+5).

Onemocnění podle věku

"U věkových skupin, nejvíce - 291 případů – registrujeme ve věkové skupině 15–19 let, mezi školními dětmi ve skupině 10-14 let jsme evidovali 122 případů a mezi mladšími školními dětmi 5-9 let to bylo 61 případů. Třicet sedm případů máme hlášeno mezi dětmi od jednoho do čtyř let a 17 případů mezi novorozenci a kojenci do jednoho roku věku. Co se týče dospělých věkových kategorií, nejvíce – 71 případů - máme hlášeno ve skupině 45 – 54 let a 60 ve skupině 35-44 let. Nejnižší výskyt je mezi seniory ve skupině 75+, a to 14 případů a mezi mladými lidmi ve věkové skupině 20 – 24 let je 22 případů,“ upřesňuje data k výskytu černého kašle v regionu Hana Bendíková.