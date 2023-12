Motiv malého obrázku s mikulášskou nadílkou se různě proměňuje.

Mikulášská nadílka podle Pavla Saláka. | Video: Edwin Otta

Vpředu anděl s hrdým úsměvem, pak vážný Mikuláš a čtyři čerti. Jeden táhne vozík se dřevem, dva nesou pytle s uhlím a briketami, ten poslední nůši. Snad s dárky, pro těch pár dětí, které jsou po celý rok hodné. Takový je obrázek, který zachycuje tradiční mikulášské procesí.

Obrázek je ale určen spíše než pro děti, tak pro dospělé, pro které není k zahození ani ten zbytek čertovského nákladu mimo nůši. Zvláště pro toho, kdo má doma kotel nebo kamna. Neboť, jak praví nápis na obrázku: „Takováhle nabídka se neodmítá, ani kdyby se to EU nelíbilo.“ Originální mikulášský pozdrav je dílem bývalého učitele na českobudějovickém gymnáziu Pavla Saláka. „Byli kamarádi s manželem Miloslavem, už léta přináší Pavel na Mikuláše nějakou kresbu. Já si je schovávám,“ říká dlouholetá čtenářka Deníku Marie z budějovického Pětidomí k obrázkům, které se sice vejdou do dlaně, ale zaujmou a potěší daleko víc, než by se čekalo.

V Pětidomí jsou Mikuláš, čerti i anděl pěkně uschovaní. A v předvánočním čase čekají, jestli jim zase přibudou nějací kamarádi. „Každý rok je obrázek na nějaké jiné téma. Tak je to češtinář,“ poukazuje paní Marie na profesi dárce, který vedl hodiny českého jazyka a výtvarné výchovy a námětů má jistě do zásoby.

Originální nadílky, i ty obvyklé, se v těchto dnech odehrávají v rodinách i ve školách nebo dokonce na letišti. Na Letišti Hosín, kde sídlí Aeroklub České Budějovice, se uskutečnila o víkendu. Jen kvůli sněžení byla podle Blanky Mádlové, správkyně letiště, v komorním duchu a musela se obejít i bez tradičního příletu nadpřirozených bytostí letadlem. „Bylo to letos takové komorní, ale mikulášská nadílka se konala,“ uvedla Blanka Mádlová.

Třeba ve Srubci se obecní setkání čertíků, čertů a čertic s anděly a andílky a Mikulášem koná až ve středu. A pravidelně míří někam, kde potěší seniory nebo nemocné i delegace Mikuláše s anděly a čerty z budějovické zdravotnické školy v Husově třídě.