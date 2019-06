České Budějovice - Překvapivé ráno zažili v pátek ráno lidé procházející ulicí U Tří lvů, když jim před očima přistával horkovzdušný balon.

Podle Pavla Božoně, který řídil let balonem, přestal foukat vítr a s ohledem na bezpečnost staršího pasažéra přistál balon bezpečně do zástavby. „Bylo to kontrolované, samozřejmě to byl nouzový postup,“ řekl Pavel Božoň z Balon klubu ČR s tím, že s ním letěli tři lidé a kolega.