V některých obcích na Českobudějovicku se obnovuje zhroucené doručování České pošty. Nedávno zavedený nový systém České pošty je ale nastaven na doručení obyčejných zásilek třetí den.

Potíže s doručováním už se mají do konce prázdnin stát minulostí. Na snímku budova hlavní pošty v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí. | Foto: Deník/Edwin Otta

Velké problémy byly v uplynulých týdnech s doručováním zásilek České pošty v některých obcích na Budějovicku a Krumlovsku. Potíže už se mají do konce prázdnin stát minulostí. Zatím pošta shání brigádníky a na jih Čech nasazuje o víkendech doručovatele až z Plzeňska. Někteří lidé ale neskrývají obavy, jestli se dá na sliby spolehnout. Na Křemežsku kvůli tomu sepsali i petici.

Bez úředních dopisů, bez televizních programů i bez jiných zásilek doručovaných Českou poštou byli několik týdnů v červenci obyvatelé Boršova nad Vltavou nebo Vrábče. Problémy s doručováním byly i v Křemži a okolí. Teprve intervence starostů, například starosty Vrábče Františka Ohrazdy, vedly k tomu, že Česká pošta alespoň přiznala problém a slíbila nápravu.

V Boršově nad Vltavou, kde si také stěžovali, se pak zásilek dočkali obyvatelé podle místostarostky Romany Rýcové hromadně o víkendech. „Noviny, časopisy, plus běžná korespondence,“ vypočetla Romana Rýcová, co přišlo najednou v sobotu nebo v neděli. Samotná obec nabídla pro informování obyvatel k dispozici seznam mailových adres, na které rozesílá třeba pozvánky na společenské akce. Podle starosty Jana Zemana to bylo nouzové řešení mimořádné situace, kdy se neroznášely ani úřední dopisy. Aby se vůbec obyvatelé Boršova dozvěděli, že jim leží doporučená zásilka na pobočce České pošty, byli vyrozuměni alespoň takto.

Pod petici sehnali 270 podpisů

Na Křemežsku, kde také byly také velké problémy a částečně stále přetrvávají, se zase sebralo na 270 podpisů pod petici, která reagovala na chaos v doručování. V čem může být problém, naznačuje Jindřich Benda, iniciátor petice. Poště scházejí doručovatelé znalí místních poměrů. Dříve byly v Křemži místní doručovatelky, znaly situaci. Jenže při redukci zaměstnanců na konci června, a to nejen v Křemži, hodně doručovatelů bylo propuštěno a další dávali výpověď.

A jak to v současnosti vypadá na Křemežsku? „Nasazují u nás brigádníky ze Strakonic nebo posily z Plzně,“ říká Jindřich Benda. Doplňuje, jak byl o víkendu u známých v Krásetíně. Viděl, jak přijeli dva kluci s autem České pošty a ptali se, kde je v Krásetíně číslo 8… V Křemži byl balíček zásilek předán majitelce Květinové síně Bromelia. „Na vesnicích kolem Křemže je spousta starších lidí, kteří neumějí pracovat s počítači nebo nemají chytrý telefon, díky kterému by mohli některé věci řešit. Tito lidé jsou na tom úplně nejhůře, protože netuší, do jakých problémů je Česká pošta a hlavně rozhodnutí vedení firmy vede,“ upozorňuje Jindřich Benda s tím, že v krajních případech mohou lidem v případě některých prodlení u plateb hrozit i exekuce.

Česká pošta přidala jeden den

Petice z Křemežska byla tento týden předána na krajský úřad. Žádá hejtmana, aby se problému pošty věnoval. „Situace kolem České pošty vůbec není dobrá,“ míní Jindřich Benda a obává se, že se ani nebude lepšit.

Ve výše jmenovaných obcích dospěla situace do extrému, ale i jinde se musejí připravit na to, že doručování zásilek Českou poštou má od července jiný režim než dosud. Podle Ivo Vysoudila, tiskového mluvčího České pošty, byl nyní zaveden takzvaný režim D+3 a nahradil dosavadní režim D+2. Týká se to zásilek, které jsou podané jako obyčejné. „Systém je nyní nastaven tak, aby tyto zásilky byly doručeny nejpozději do třetího dne po dni podání. V praxi to znamená, že poštovní doručovatelé zajistí obsluhu daného území pravidelně do třetího dne. Při své pochůzce doručí veškeré listovní a peněžní zásilky určené pro adresáty v tomto území,“ popsal nový systém mluvčí pošty.

Uzavření poštovní pobočky v obchodním centru v Českém Vrbném.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Současně má být podle něj ovšem zajištěno doručování zásilek režimu D+1, u kterých odesílatel zvolil tento rychlý, ovšem nákladnější režim dodání. Například důchody doručované v hotovosti budou nadále doručovány ve stanovených termínech. Více informací o režimu D+3 naleznou zájemci zde: https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-od-cervence-2023-upravuje-dobu-doruceni-obycejnych-listovnich-zasilek, případně lze na webu České pošty sledovat i „putování“ zásilky od podání v ideálním případě až po doručení.

Nábor nových zaměstnanců

Starosta Boršova Jan Zeman ale upozorňuje, že by asi bylo třeba přehodnotit celý systém úředních lhůt. Velká část jich nabízí k reakci na nejrůznější rozhodnutí stavebních nebo finančních úřadů dva týdny. Jenže při systému doručování D+3 uplyne od rozhodnutí relativně hodně času, aniž by byl adresát vyrozuměn.

Podle Ivo Vysoudila u úředních psaní či časopisů záleží pouze na odesílateli, jaký režim dodání zvolí, tak, jako tomu bylo doposud. Obecně mluvčí pošty k úplné nápravě situace v obcích, kde byly problémy, uvedl, že k ní má dojít po náboru nových lidí do řad doručovatelů. Jenže podle zkušenosti Jana Zemana bylo zájemcům z Boršova o práci doručovatele nabídnuto třeba místo v Budějovicích…

Hejtman jednal s ředitelem České pošty

Hejtman Martin Kuba jednal o doručování s ředitelem České pošty Miroslavem Štěpánem ve středu 2. srpna 2023. Ředitel České pošty informoval Martina Kubu o opatřeních, která firma učinila. A to jak v oblasti co nejrychlejšího dodání aktuálně nedoručených zásilek, tak v oblasti zamezení opakování podobné situace v budoucnu. Podle oficiální informace, kterou k setkání poskytl krajský úřad, ředitel České pošty konstatoval, že došlo ze strany vedení českobudějovické pobočky k manažerským pochybením v oblasti řízení interních procesů v kombinaci s nedostatkem personálních kapacit. V současné době má probíhat intenzivní náborová akce potřebného personálu, a tak by měl být tento problém do budoucna vyřešen.

„Za vzniklou situaci se chci všem občanům, kterých se výpadek v doručování dotkl, omluvit a mohu říci, že uděláme vše pro to, aby se tato situace již neopakovala,“ sdělil generální ředitel České pošty minulou středu s tím, že nedoručená pošta by měla být dodána všem adresátům do konce minulého týdne.

„Jsem rád, že vedení České pošty si je tohoto problému vědomo, činí všechny potřebné kroky k nápravě a věřím, že se uvedenou situaci podaří v krátké době vyřešit. S panem ředitelem jsme se navíc dohodli na spolupráci a dalším monitoringu situace s doručováním nejen v dotčených obcích,“ uvedl k setkání Martin Kuba.

Česká pošta ohlásila letos velký program reorganizace a propustila stovky zaměstnanců s odůvodněním, že poklesl zájem o poštovní služby a je třeba snížit ztrátu firmy. K poslednímu červnu také zrušila v celé České republice několik set poboček; v Budějovicích pět.