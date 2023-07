Očekávaná transformace České pošty snad nenabere kurs, jaký naplno předvedla státní organizace v minulých týdnech v několika obcích na pomezí Českobudějovicka a Českokrumlovska. Například ve Vrábči byli na obecním úřadu a přinejmenším někteří občané měsíc bez doručování zásilek. V Křemži se poště kamsi ztratilo několik set výtisků obecního zpravodaje. A v Boršově nad Vltavou přišla nová platební karta s výrazným zpožděním a na hranici platnosti té staré.

Česká pošta. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Hanebnou ukázku práce, nebo spíše nepráce, v novém systému po redukci stavu zaměstnanců, předvedla Česká pošta v prvních týdnech prázdnin na pomezí Českobudějovicka a Českokrumlovska. Totální výpadek v doručování ve Vrábči a zoufalé nedostatky v Křemži nebo Boršově nad Vltavou omlouvá státní firma dovolenými a nedostatkem zaměstnanců.

Přitom nejde jen o to, že někomu nepřijde od příbuzných pohled z dovolené nebo že dostane dva týdny starý televizní program či časopis. Ve hře jsou mnohdy úřední dopisy s výzvami, lhůtami nebo i finanční záležitosti, kde jeden týden na odvolání může hrát klíčovou roli.

Ve Vrábči podle přehledu došlé pošty na obecním úřadu přišel před prázdninami poslední dopis 26. června. „Do dvacátého července nepřišlo na obec vůbec nic,“ říká starosta Vrábče František Ohrazda. Postupně se v tomto období hromadily stížnosti obyvatel obce. Nepřišlo SIPO, televizní program až za tři týdny… Starosta Vrábče proto napsal stížnost na generální ředitelství pošty. Bylo to 19. července, podle Františka Ohrazdy den před tím, než se opět začalo doručovat. Například obec přitom čekala na smlouvu se společností EG.D kvůli změně jističe pro veřejné osvětlení. Firma poslala v červnu mail, že poštou posílá smlouvu k podpisu. A v červenci upozornila, že zbývá pět dnů k podpisu, aby smlouva nabyla platnost. Protože na EG.D stále smlouvu neměli nazpět. Ani mít nemohli, ve Vrábči nechodila pošta. Varování energetiků ale bylo podle Františka Ohrazdy jedním z impulsů k pátrání po tom, co se vlastně se zásilkami děje. Podle vyjádření České pošty prostě nebylo dost doručovatelů.

Nyní mají ve Vrábči slíbeno, že pošta se bude doručovat každý třetí den. V úterý ve schránce na obecním úřadu byla.

Úřední zásilka

Léta nevídanou zkušenost získali v minulých dnech také v Křemži. V městysu sice zůstala pobočka České pošty s přepážkami, ale doručování zásilek se nově děje prostřednictvím pracovníků, kteří přijíždějí z Českých Budějovic. Doručovatelky v Křemži skončily podle starosty Josefa Troupa ke konci května. „Přišlo mi to absurdní,“ hodnotí Josef Troup krok České pošty. Když propouštění a rušení poboček před pár týdny bylo odůvodňováno úsporami a nyní se jezdí doručovat z jihočeské metropole.

Navíc nový způsob práce trochu drhne. Podle Jaroslavy Schusterové z pokladny městského úřadu podávali v Křemži 11. července na poštu doporučené psaní kvůli místnímu šetření. Jenže doručenka se do úterý 25. července nevrátila a termín šetření je tento týden. „Dívali jsme se na sledování zásilky na webu. Zásilka byla daná do přepravy, to je tam zaznamenané,“ říká Jaroslava Schusterová, ale s tím, že to je poslední informace o dopisu. Zřejmě ho nikdo nedoručil.

Kde skončil zpravodaj?

A v Křemži mají i jinou udivující zkušenost. Dlouhá léta Česká pošta v městysu roznášela obecní zpravodaj. Nyní se udělala nová smlouva a v červenci se mělo roznést zhruba tisíc čísel nového vydání. Křemežští zpravodaj dovezli sami na poštovní středisko v Českých Budějovicích. Ač byli ujištěni, že tam budou o všem vědět a tiskovinu kdokoliv převezme, nastalo dlouhé hledání, komu vlastně zásilku předat. „Už jsme tušili, že bude průšvih,“ konstatoval Josef Troup.

Co se dělo následně s nákladem zpravodaje těžko říci. Roznesena byla jen část. A zřejmě jen menší. Na úřad pak chodili lidé s žádostí o zpravodaj, který nepřišel. Požadované výtisky už ovšem byly u distributora. Zájemcům tak noviny na úřadu alespoň kopírovali. Na dotaz Deníku, kde jsou zbylé zpravodaje, tiskový mluvčí České pošty ve svém vyjádření k situaci v doručování neodpověděl. „Pro nás je to nepochopitelné. Je to tak jednoduchá záležitost, že nechápete, že to nedokážou,“ zdůrazňuje na adresu roznosu zpravodaje Josef Troup.

Chvála bývalých pošťáků

Doručovací chaos se nevyhnul ani Boršovu nad Vltavou. Dvě vesnice, které pod Boršov patří (Zahorčice a Jamný), byly stejně jako Vrábče postiženy totálním výpadkem doručování, protože spadají také ohledně doručování historicky pod poštu České Budějovice 1. A pro samotný Boršov chodí pošta sporadicky. Když se podle starosty Jana Zemana ptali občané, jestli by nemohli na poště u přepážky vyzvednout zásilky i pro sousedy, byli samozřejmě odmítnuti. Přitom nějaký čas tu také pošta nechodila. Doručovatelky daly k 1. červenci výpověď a nástupci nejsou. V sobotu 22. července večer tak například byla doručena starostovi platební karta, která nahradí jinou, jejíž platnost končí už 1. srpna.

Přitom Česká pošta si všechny služby nechává zaplatit. Nedávno opět zdražila.

Jeden z důvodů katastrofálního (ne)doručování vidí starostové v tom, že skončili dlouholetí pošťáci s místní znalostí adres a pro nováčky je hledat některé adresy. „Velmi kladně hodnotím, když u nás roznášela poštu paní Latková a nyní pan Němec, než šel do důchodu,“ zdůrazňuje František Ohrazda. Přitom právě bývalý pošťák z Vrábče nabízel, že zaučí nástupce, ale bez patřičné odezvy u firmy. Česká pošta přiznává, že výpadek zaměstnanců nedokázala kompenzovat ani pomocí brigádníků. Prostě neměla nikoho, kdo by mohl roznášet zásilky.

Optimismus tiskového oddělení

Alespoň to vyplývá z vyjádření Ivo Vysoudila z tiskového útvaru České pošty. „Česká pošta si je vědoma problematické situace na Českobudějovicku. Ta je zapříčiněna nedostatečnou personální situací na dodejně České Budějovice 1 a také obdobím dovolených. Absence doručovatelů se snažíme vykrývat výpomocemi brigádníků, případně pracovníků z administrativy,“ uvedl Ivo Vysoudil.

„Konkrétně v obci Vrábče od začátku července zajišťoval doručování brigádník. Vzhledem k jeho nedostatečným místním znalostem docházelo k výpadkům v doručování, kdy v některých dnech nedokázal zajistit obsluhu celého území. V současné době už v obci Vrábče opět zajišťuje doručování zaměstnankyně České pošty,“ doplnil Ivo Vysoudil. Nevysvětlil ale, jak se mohlo například stát, že brigádník nemohl najít obecní úřad uprostřed Vrábče.

„Věříme, že v nejbližší době dojde k napravení nedostatečné personální situace na Českobudějovicku a nebude již docházet k výpadkům v doručování. Za případná pochybení se klientům omlouváme,“ vyjádřil se na závěr optimisticky Ivo Vysoudil.