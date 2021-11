Princip adventních koncertů České televize asi není nutné dlouze vysvětlovat: každý adventní koncert je věnován jedné organizaci, která se během pořadu představí. Lidé z celé republiky pak mohou přispívat do sbírky, jejíž výtěžek Česká televize věnuje podpořeným organizacím.

A mezi nimi je letos i Domov sv. Anežky se svým projektem „Anežčina zahrádka“. Domov sv. Anežky už přes 20 let v Týně nad Vltavou pomáhá lidem s postižením v jejich rozvoji. Díky „Anežce“ dokáží zdejší klienti například začít žít samostatně, najít si práci, získat přátele nebo se realizovat v aktivitách, které je baví – od sportu po hudbu. Zkrátka a dobře, zdejší klienti mohou vést nezávislejší, pestřejší a důstojnější život a nemusejí se bát, že na nečekané problémy nebo náročnější situace zůstanou sami.

Třicet let

Charitativní koncerty, které každou adventní neděli vysílá Česká televize, patří k předvánoční době už třicet let. Spojují v sobě předvánoční atmosféru, krásnou hudbu a pomoc potřebným. Letos v Týně nad Vltavou díky nim vyroste Anežčina zahrádka – zahradnický areál, kde najdou příležitost k rozvoji lidé s postižením. Koncert na podporu Domova sv. Anežky z Týna nad Vltavou se bude vysílat v neděli 28. listopadu od 17.30 h na ČT1, vybudování nové zahrádky bude možné podpořit například posláním DMSky v ceně 60 korun ve tvaru „DMS ADVENT“ na číslo 87 777.

Nový most v Týně nad Vltavou čeká oprava a uzavírka. Postaví most za 170 milionů

Jak prostředky z adventních koncertů v Týně pomohou? Z bývalého hnojiště vedle sídla Domova sv. Anežky se díky nim stane zahradnický areál, kde budou lidé s postižením pěstovat květiny, ovoce, zeleninu a sazenice. Zahradnictví bude fungovat jako takzvaná sociálně terapeutická dílna, v níž si hendikepovaní lidé procvičují motoriku, osvojují pracovní úkony a zvykají si na každodenní režim, aby mohli později nastoupit do zaměstnání. Jak říká ředitel Domova sv. Anežky Václav Běťák: „Zahradnictví neboli rýpání v zemi je přece lidská přirozenost. Když sledujete, jak vám ze semínka vyrůstá rostlinka a z ní pak sklidíte úrodu, má to takřka terapeutický účinek. A právě tak to v naší nové zahrádce bude fungovat.“ Vedle areálu navíc vznikne i malá zpracovna na výpěstky ze zahrady, kde se klienti Domova sv. Anežky naučí vyrábět ovocné sirupy, marmelády nebo nakládanou zeleninu.

Zahradnictví pro všechny

Zahradnictví vznikne během příštího roku – nejpozději do dalšího adventu má být hotovo a areál pak bude od další sezony otevřen všem lidem z Týna i okolí. Měl by být příjemným bezbariérovým prostorem, kam se každý bude rád vracet a kde se lidé s postižením budou moct zdokonalovat ve svých dovednostech a setkávat se se svými sousedy. Znalost zahradnických a zemědělských prací se jim pak bude v tradičně zemědělském regionu Jižních Čech hodit při hledání práce.

Adventní koncert „pro Anežku“ bude Česká televize vysílat v neděli 28. listopadu od 17.30 h. Jeho součástí budou i záběry přímo z Domova sv. Anežky, rozhovory se zdejšími klienty a zaměstnanci – a samozřejmě krásná hudba například v podání Petra Bende, sboru Cancioneta Praga nebo Cimbálové muziky Harafica. „Je škoda, že letošní koncerty budou bez diváků. Budeme ale moc rádi, když se na nás lidé budou dívat alespoň ze svých domovů a držet nám palce. Věříme, že je pro naši zahrádku nadchneme stejně, jako se na ni těšíme my sami,“ dodává Zdenka Burešová z Domova sv. Anežky.

ANKETA: Zvolte nejhezčí vánoční strom na jihu Čech