Rozsáhlou kontrolní akci zaměřenou na prodej alkoholu nezletilým provedli v pátek 15. září večer v Českých Budějovicích strážníci městské policie, zástupci České obchodní inspekce, Živnostenského úřadu a zaměstnanci oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.

Kontrola se týkala dvacítky vytipovaných prodejen v centru města. | Foto: Městská policie České Budějovice

Jak popsala mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková, kontrola se týkala dvacítky vytipovaných prodejen v centru města. „Prodej alkoholu nezletilým v centru města, kteří spoléhají na to, že si alkohol bez kontroly věku zakoupí, má totiž často za následek vandalismus, rušení nočního klidu nebo znečišťování veřejného prostranství,“ informovala mluvčí.

Zástupci České obchodní inspekce za pomoci figurantů odhalili prodej alkoholu osobám mladším 18 let ve dvou kontrolovaných prodejnách.

„Strážníci poté provedli kontroly i v ulicích historického centra a v přilehlých parcích. Jednoho mladistvého pod vlivem alkoholu se jim podařilo odhalit na Nám. Přemysla Otakara II. Mladík se na dotaz strážníků odkazoval na svého „neznámého“ kamaráda, který mu alkohol poskytl,“ popsala Věra Školková a doplnila, že strážníci případ předali do rukou pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.

„Fyzické osobě, která prodá nebo podá alkohol osobě mladší 18 let, přitom hrozí pokuta až 150 tisíc korun. Pokud ho prodá osobě mladší 15 let, pokuta se zvyšuje na dvojnásobek. Právnické a podnikající fyzické osobě hrozí dokonce pokuta až 1 milion korun a podáním alkoholu osobě mladší 15 let se zvyšuje na dvojnásobek,“ přiblížila mluvčí závěrem.