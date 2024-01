V Divadle U Kaličky zahajují další sérii Večerů S už v pátek 26. ledna 2024. Dům dětí a mládeže nabírá přihlášky do ankety Talent roku a zahájí i dlouhodobou soutěž českobudějovických školáků. Strážníci dostali nové vybavení a zasazené stromy můžete zaregistrovat do celostátní databáze.

Běžci v Českých Budějovicích. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Edwin Otta

Z centra jihočeské metropole do Stromovky a zpět vyrazí i v zimě účastníci dalšího ročníku Innogy Winter Run. Ten startuje dopoledne v centru Českých Budějovic v sobotu 27. ledna 2024. Na výběr je tradičně trať na čtyři nebo osm kilometrů. Pořadatelé počítají i s účastí dětí. Úplnou novinkou je SPRINT na jeden kilometr. Start a cíl je na Sokolském ostrově, tak přijďte změřit své povánoční síly

Hledají mladé talenty

Už 31. ledna 2024 končí přijímání přihlášek do anketní soutěže Talent Jihočeského kraje 2023. Dům dětí a mládeže České Budějovice vyhlásil již 23. ročník ankety Talent Jihočeského kraje 2023. Úspěšné žáky a studenty ve všech vyhlašovaných kategoriích mohou navrhovat učitelé, vychovatelé, vedoucí kroužků, rodiče, příbuzní, kamarádi atd.

Pokud znáte ve svém okolí některého žáka či studenta, který v roce 2023 dosáhl nějakých význačných úspěchů, přihlaste ho do této ankety, jejíž bližší podmínky lze najít na webových stránkách DDM České Budějovice www.ddmcb.cz. Přihláška se zasílá v elektronické podobě na emailovou adresu sedlakova@ddmcb.cz. Slavnostní vyhlášení ankety proběhne dne 20. 2. 2024 od 16. hodin v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích.

Večery S zahajují další sérii

Každý ročník hudebního projektu Večery S koncerty v Divadle U Kapličky má svého patrona. Letošní VIII. ročník se bude těšit ze spolupráce s Petrem Bohuslavem, který více jak dvacet let působí jako redaktor, moderátor a spolutvůrce vysílání Country Radia. „Milí přátelé neotřelé autorské a nové muziky, kteří navštěvujete koncerty v Divadle U Kapličky v Českých Budějovicích. Večery S 2024 vstupují do svého osmého ročníku a už jsem na řadě i já jako jejich velmi skromný a pokorný patron. Když mne Jarda Hnízdil oslovil, byl jsem na rozpacích, ale pak jsem se podíval do občanky a na smlouvu v Country Rádiu a obě číselně vyjádřené hodnoty mi napověděly, že ano a rád čestnou možnost patronátu přijmu. Zařadit se vedle minulých patronů, kamarádů, muzikantů a kolegů nejen rozhlasu je opravdu čest,“ uvedl Petr Bohuslav.

„Dne 26. ledna se sejdeme na dalším koncertu. Tentokrát budeme poslouchat muzikanty, se kterými se znám už mnoho let. Držel jsem jim palce, když začínali a také sledoval jejich vzestupy, v případě Jany PS i křest jejího nového alba. V Praze křtila ve velkém stylu a udělalo mi radost, že si vedle sebe postavila muzikanty, se kterými velmi rád muzicíruju kdykoli na večírcích. Pražský křest alba se Janě a ostatním velmi povedl. Už když Jana s deskou Ode zdi ke zdi soutěžila v talentu Country Rádia, věděl jsem, že je ta deska něčím výjimečná,“ zve Petr Bohuslav. Autorský podíl na desce má i hlavní organizátor „Večerů S“ v Divadle U Kapličky Jarda Hnízdil a tak ho uslyšíme také jako hosta během jihočeského křtu Jany PS. Vašek Spurný na foukačku a Jana Bilíková s houslemi a vokály taky doplňují náramnou sestavu muzikantů, z nichž každý by zasloužil svůj vlastní článek.

Večery S. Ilustrační foto.Zdroj: archiv J. Hnízdila

Vystoupí také Mirek Baldrych, muzikant známý nejen z portovního klání a hlavně z finále v Řevnicích, kam postoupil právě jako vítěz Jihočeského kola a získal si porotu i diváky. Navíc pak v Řevnicích na celostátním finále získal druhé místo v interpretační soutěži. Folkrockové vyznění jeho skladeb podtrhne kapela Baldaband, se kterou v Budějovicích U Kapličky vystoupí. „Těším se na všechna vystoupení v letošním roce. Začneme už 26. ledna večer a doufám, že se nejen potkáme, ale taky popovídáme s vámi všemi, kdo máte rádi objevování a nalézání nových a kvalitních interpretů z našich oblíbených žánrů,“ dodává Petr Bohuslav.

Evidují stromy

Registrování nově vysazených stromů do databáze iniciativy Sázíme budoucnost má velký ohlas. Iniciativě Sázíme budoucnost, založené Nadací Partnerství, se dosud podařilo registrovat 89 tisíc dobrovolníků, kteří už vysázeli přes 3,8 milionů stromů do české krajiny. Data za rok 2023 se právě sečítají.

„Registrovat nově vysazené stromy do volné krajiny a obcí může kdokoliv. Vzniká jedinečný přehled o tom, jaké druhy stromů kdo a kde sází. Data využívají obce, vzdělávací instituce i úřady, které rozhodují o financování výzev pro podporu krajiny. Databáze je opravdu jedinečná i v evropském kontextu,“ říká za organizátory David Kopecký.

Děti čeká soutěž v kuželkách nebo malém fotbale

Dům dětí a mládeže České Budějovice bude i letos pořádat sportovní soutěže základních škol o „Pohár primátorky města České Budějovice“. „Již po 22. se koná Pohár primátora či primátorky ve sportovním disciplínám, kde sportují českobudějovické děti a Rada města na tuto akci schválila dotaci 50 000 korun,“ řekla ke sportovní akci primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová.

Smíšená družstva chlapců a dívek z 6. až 9. tříd se utkají ve stolní tenise, volejbalu, malé kopané, kuželkách a discgolfu. Soutěže začnou v dubnu a skončí v listopadu 2024.

Nové vybavení pro strážníky

Městská policie. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Edwin OttaS podporou vedení města získávají strážníci městské policie nové a profesionální vybavení, díky kterému mohou při zajištění vlastního bezpečí rychleji a efektivněji vykonávat svou činnost. „Strážníci pomáhají i v oblastech, které jim přímo nepřísluší, ale jejich rychlá reakce je například rozhodující pro záchranu lidského života,“ upozorňuje tisková mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. Ke speciálnímu vybavení služebních vozidel využívaných pohotovostními jednotkami ode dneška patří i šest externích příručních defibrilátorů - AED.

Koncem srpna 2023 obdržela českobudějovická městská policie darem od společnosti VERA první příruční defibrilátor (AED), čímž odstartovala další etapu v připravenosti strážníků poskytnout potřebnou předlékařskou první pomoc v ulicích města. V lednu 2024 bylo do výkonu služby dodáno dalších pět automatických příručních defibrilátorů. Ty jsou k dispozici hlídkám ve všech služebních vozidlech, využívaných strážníky pohotovostních jednotek. Vzhledem k maximálně rychlému dojezdu tak mohou strážníci za použití tohoto automatického příručního defibrilátoru provést účinnou resuscitaci postiženého ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Kromě AED jsou navíc již všechna služební vozidla vybavena zdravotnickými batohy, které obsahují další potřebné vybavení k poskytnutí předlékařské první pomoci. Strážníci také pravidelně podstupují školení první pomoci, kde získávají potřebné znalosti a ve spojení s jejich pohotovou reakcí se jim již nejednou podařilo zachránit lidský život.