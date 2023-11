Nyní zde územní plán dovoluje například výstavbu pro rekreaci a sport nebo dopravní infrastrukturu. Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše (ODS) by se podle připravené studie stavěly domy v několika výškách, které by se postupně snižovaly směrem k přilehlým Vávrovským rybníkům. Na straně jižní k sídlišti Máj by byly domy vysoké až osm pater, směrem k rybníkům by měly čtyři až pět pater. Investorem je JTH Holding, a.s., který už například staví bytový dům nedaleko kruhové křižovatky směrem k sídlišti Vltava.

Neomezovat zeleň

Opoziční zastupitel Viktor Lavička (ANO) ale upozornil, že návrh na změnu územního plánu, která by otevřela cestu výstavbě domů nepodpoří, protože se v současnosti jedná o nezastavěné plochy. Připomněl také, že v minulosti už vedení města podobnou žádost dostalo, ale tehdy návrh nezískal podporu. Mimo jiné právě proto, že by se mělo stavět na dosud zelených plochách. „Myslím si, že bychom neměli zeleň omezovat,“ zmínil Viktor Lavička.

VIDEO: Už jste byli na trzích? Podívejte se, jak se v Budějovicích chystaly

Jihočeský kraj má ale v plánu u Vávrovských rybníků vybudovat síť pozorovatelen a zlepšit tam komunikace. Jde však o soukromé pozemky téhož majitele, který žádá o změnu územního plánu. Kraj by na projekt mohl získat dotaci možná i přes 150 milionů korun.

Většina byla pro

A Lubomír Bureš upozornil, že je zde příležitost vylepšit lokalitu ve spolupráci s aktivním partnerem a nakonec 27 zastupitelů z přítomných 44 hlasovalo pro, aby se návrh na pořízení změny územního plánu přijal. Případná změna se nyní bude prověřovat třeba z hlediska urbanistického nebo ochrany přírody. Do zastupitelstva se věc ještě vrátí při definitivním schvalování případné změny.

Řidička myslela, že nad Bukovskem spadlo letadlo. Další viděl meteorit

Zastupitelstvo podobně zahájilo prověření možné změny územního plánu i ve Stromovce na jižním okraji parku v ulici Stromovka. Z území pro sport a rekreaci nebo pro zahradní bydlení by se tak mohlo stát území pro individuální bydlení.

Byty chce také město, ve hře je aquapark

Hlasovalo se ale také o investičních záměrech samotného města. Například o stavbách, které budou souviset s vybudováním severní spojky. Podle náměstka primátorky Petra Maroše se chystají například autobusové zastávky v ul. Roberta Bosche, cyklostezky, chodníky nebo kanalizace. Náklady za město se předpokládají ve výši 47 milionů korun bez DPH. Severní spojka má propojit Nemanickou ulici s kruhovou křižovatkou u Globusu a hlavní investiční náklady ponese Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Na Strakonické se přidávají k Action a Superzoo i GATE nebo TEDi

Koalice představila v pondělí také investiční plán v Českých Budějovicích na roky 2024 až 2026. Mimo jiné je v souhrnu také aquapark, který by ale podle náměstka primátora Petra Maroše měl stavět spíše soukromý investor. Město je připraveno poskytnout pozemky. Celkové náklady aquaparku jsou totiž odhadnuté na 800 milionů korun. Velké investiční akce v souhrnu mají objem přes devět miliard korun.

Pomoc ministerstva

K největším záměrům radnice patří projekt Bytové domy Čtyři Dvory za 1,6 miliardy. Projekt je připravován už několik let. Nyní je naděje, že by finance poskytlo ministerstvo financí, možná formou dlouhodobého úvěru. V seznamu velkých městských investic pro příští roky jsou například i nové pavilony pro MŠ Železničářská nebo MŠ U Pramene, nové tělocvičny, jejichž realizace už začala v ZŠ Dukelská a ZŠ Máj I., Nový pavilon DPS Hvízdal za 300 milionů korun, rekonstrukce Senovážného náměstí za 500 milionů korun nebo rekonstrukce Krajinské ulice za 150 milionů korun. Pro parkovací dům na Máji na konečné autobusů se počítá s částkou 300 milionů korun. Propojení ulic Hraniční a Hlinská by si mělo vyžádat 80 milionů korun. A na most u hydroelektrárny se za město počítá s částkou 45 milionů korun.

Vedení města také mimo plán investic deklarovalo zájem uskutečnit rekonstrukci Domu umění na náměstí Přemysla Otakara II.