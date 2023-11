Sport, MHD, vodné a stočné a svoz odpadu. Ceny za tyto služby se v příštím roce v Českých Budějovicích nezmění. O něco půjde nahoru cena za teplo. Město to oznámilo na čtvrteční tiskové konferenci.

Teplárna České Budějovice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

„Dlouho jsme se o tom bavili, na lidi se valí samé špatné zprávy, my to uděláme jinak,“ zahájil představení prezentace 1. náměstek primátorky Petr Maroš. „MHD je u nás v podstatě nejlevnější v ČR, v žádném krajském městě není dvacet korun. DP nebudeme dotovat víc než loni, bude mít stejnou dotaci do města jako letos. Musí si ty prostředky najít, řekli jsme jim i kde.“ Jízdné tak zůstává v Budějovicích beze změn. Mění se jen částečně pokuta pro černé pasažéry: přirážka na místě zůstane ponížená na 600 Kč, zvýší se ale její hodnota při pozdější úhradě do 15 dnů, a to na 800 Kč. Pokud přistižený černý pasažér nezaplatí ani po 15 dnech, zaplatí plnou výši přirážky 1500 Kč jako dosud.

Na stejné cenové hladině jako v roce 2023 zůstává také budějovické vodné a stočné, dohromady za něj Budějčáci dají 84,52 Kč za měsíc. Stejně tak svoz odpadu, i ten se bude držet na 680 Kč/rok, nezmění se ani ceny i u sportovních zařízení: plovárna a sauna, veřejné bruslení a pronájem sportovní haly a Budvar Arény. „Chceme, aby sport byl dál dostupný a mohl si ho dovolit každý,“ dodal náměstek.

Cena za teplo se pro rok 2024 zvyšuje o 6,5 procenta, průměrně jde, pro standardní bytovou jednotku, o 1026 Kč za rok, měsíčně to dělá 85,50 Kč za měsíc. „Celá energetika je komplikovaná, zdražují se vstupní ceny komodit. Díky tomu, že nám se povedlo prosadit teplovod, už se ukazuje, jakou to má výhodu. Je to stabilní kontrakt, tam se vstupy měnit nebudou. Kdybychom ho neměli, bude zdražení mnohem vyšší než 6,5 %,“ doplnil hejtman. Loni teplárna zvýšila cenu tepla za gigajoule na 788,59 korun, pro rok 2024 to dělá 839,90 Kč/GJ.

Investice ve městě budou rekordní

„To, co tu prezentujeme, nemá žádný dopad na rozpočet Budějovic, který je u nás v oblasti investic velmi důležitý. Nic z toho není na úkor omezování investic. Ty naopak budou příští rok enormní, i díky tomu, že se nám daří kombinovat investice krajské a městské. Troufám si tvrdit, že to bude v dalších čtyřech letech skokový nárůst,“ přiblížil jihočeský hejtman Martin Kuba. „Budeme muset např. investovat víc peněz než minulé koalice do trubek, které jsou pod silnicemi a chodníky, ale nechceme to teď převážet na obyvatele. Už začínám být alergický na strašení veřejnosti zdražováním, i jsem upozorňoval Budějčáky, ať to nečtou, je to příval špatných zpráv. Chce to přemýšlet, v jaké době žijeme, máme za sebou covid, válku, zdražování, inflaci. Když už inflací argumentujeme, je fér říct, že nám chodí i víc peněz do rozpočtů.“