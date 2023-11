Půjčovnu a úschovnu kol plánuje vedení Českých Budějovic zřídit v budově, kterou v Nádražní ulici pár kroků od vlakového nádraží opouští Česká pošta.

Budova České pošty u českobudějovického vlakového nádraží, kterou koupilo město v aukci. | Foto: Deník/Edwin Otta

Rada města nejprve na svém jednání 24. října schválila odkoupení pozemku o výměře 1262 m², jehož součástí je budova pošty v Nádražní ulici, formou elektronické aukce. „Ta se uskutečnila 3. listopadu od 11 do 12 hodin. Město učinilo minimální příhoz stanovený Českou poštou, a to ve výši kupní ceny 38 milionů korun bez DPH. Jediným účastníkem E-aukce byly České Budějovice,“ přiblížil průběh náměstek primátorky Tomáš Bouzek s tím, že kupní smlouva k podpisu bude odeslána poštou do 10. listopadu.

„Objekt je udržovaný a z hlediska dopravy strategický, například při případném rozšiřování Nádražní ulice, budování cyklostezky a podobně. Můžeme také rozšířit nabídku služeb k vlakovému nádraží. Počítáme s využitím hlavně pro cykloturisty. Místo balíků a listovních zásilek tam bude půjčovna a úschovna kol a o dalším využití objektu budeme ještě jednat,“ dodává první náměstek primátorky Petr Maroš.

Na Husovce v Budějovicích spadlo při větru lešení. Místo bylo uzavřeno

Česká pošta začala prodávat objekty, které opouští v rámci své transformace a finance mají posloužit jako jeden ze zdrojů modernizace státního podniku a vylepšení jeho služeb.

Na jihu Čech momentálně Česká pošta nabízí třeba vilu a pozemek 436 m² v Horní Vltavici na Prachaticku s předpokládanou cenou 3 608 550 Kč. Objekt se nachází v centru obce Horní Vltavice. Jedná se o samostatně stojící budovu s menší zahradou, na které se nachází samostatně stojící garáž.