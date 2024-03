Pro fanoušky hádanek připravila společnost ČEVAK nové spuštění šifrovací hry Kachna na prameni. Začíná se v truhle pod Vodárenskou věží. U příležitosti Světového dne vody v pátek 22. března 2024. A rozběhla se už i jarní údržba kašen v Českých Budějovicích.

Oprava kašny v českobudějovické parku v ulici Na Sadech. Chystá se i hra u vodárenské věže. | Video: Edwin Otta

Exkurze nebo šifrovací hru chystá pro veřejnost společnost ČEVAK, která se stará v Českých Budějovicích i dalších městech a obcích o vodovody a kanalizace. Ve hře bude najednou jihočeská metropole bez pitné vody ve vodovodech.

Zpřístupněním vybraných čistíren odpadních vod a znovuspuštěním oblíbené šifrovací hry Kachna na prameni si společnost ČEVAK v pátek 22. března připomene Světový den vody. Žáci základních škol si prohlédnou čistírny v Českých Budějovicích a Písku, kde je pro ně připraven i zábavný program. „Nejenže zjistí, co vše je třeba udělat, aby se odpadní voda mohla vyčištěná vrátit zpět do přírody, ale čeká je i ukázka práce čistícího vozu. Bonusem bude hledání klíčů od pokladu,“ nastínil program, kterého se zúčastní vybrané třídy píseckých základních škol, vedoucí provozní oblasti Západ Petr Matoušek.

Žákům základních škol bude patřit páteční dopoledne i na českobudějovické čistírně odpadních vod, která je největší na jihu Čech. Odpoledne se navíc představí i zájemcům z řad veřejnosti. Komentovaná prohlídka začíná v 15 hodin přímo v areálu čistírny a není třeba se na ni předem registrovat.

Velký jarní úklid. Samson na budějovickém náměstí se chystá na sezónu

Vodovodní historie

V pátek bude také znovuspuštěna oblíbená šifrovací hra Kachna na prameni. Její start je pod budějovickou Vodárenskou věží a všechny, kdo si rádi hrají zavede do blízké budoucnosti, do dne, kdy obyvatelé Českých Budějovic otočili vodovodním kohoutkem a vůbec nic se nestalo. Voda z města jednoduše zmizela.

„I touto netradiční formou chceme poukázat na to, jak moc je voda v našich životech důležitá. Cílem je hráče nejen pobavit, ale také poukázat na zajímavosti z vodní historie i současnosti Českých Budějovic,“ řekla mluvčí společnosti Jitka Kramářová. Hru si může užít zdarma kdokoli, stačí mít s sebou mobil s připojením na internet a svůj tým registrovat na https://trails.cryptomania.cz/cevak/. Pak už nezbývá než se přihlásit do herního systému, vyzvednout si v truhle pod věží herní brožuru a pustit se do hry.

Jan Žižka, drsňák ve stylu doby. Dokázal napráskat mnohem silnějším soupeřům

Příprava kašen na sezonu už začala

V Českých Budějovicích už také ČEVAK zahájil přípravu kašen na sezonu. Momentálně se pracuje například v parku v ulici Na Sadech. U kašny „Chlapec se žábou“ se dělají drobné opravy, které zahrnují například obnovy obruby kašny a spár v bazénu kašny. Celý vnitřní povrch nádrže byl také ošetřen speciální stěrkou. Jamile budou tyto práce hotové, na místo se vrátí i socha, která byla přes zimu umístěna v depozitáři a zaměstnanci vodohospodářské firmy také zapojí technologie tak, by se do kašny mohla vrátit voda.

Všechny kašny, pítka a mlžítka budou v Budějovicích budou postupně zprovozňovány od 9. dubna 2024. Jako poslední přijde na řadu Samsonova kašna na náměstí Přemysla Otakara II., kterou kromě čištění také čekají opravy.