Říká se, že láska prochází žaludkem. Na Valentýna to bude platit na sto procent. Alespoň v cukrárně Slaďme se v Panské ulici v Českých Budějovicích.

Za cukrárnou Slaďme se stojí 27letá maminka dvou dětí Kateřina Kloudová. | Video: se svolením Kateřiny Kloudové

Za cukrárnou Slaďme se stojí 27letá maminka dvou dětí Kateřina Kloudová.Zdroj: se svolením Kateřiny KloudovéO chuťové pohárky svých zákazníků se tu stará Kateřina Kloudová. S láskou a kvalitními surovinami vytváří zákusky, které jsou uměleckým dílem.

„Nakoupila jsem si spoustu krásných dekorací. Formy ve tvaru srdíčka. Co ale budu dělat, je překvapením. Budu dělat dezerty a mini dortíčky. Hlavními surovinami budou maliny, pistácie, lískové oříšky,“ prozradila Kateřina Kloudová, na co se u ní mohou zákazníci ode dneška do čtvrtku těšit.