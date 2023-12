Návrh změny územního plánu, která mimo jiné umožní v příštích letech vytvoření cyklotrasy přes půl Českých Budějovic, schválili v pondělí 11. prosince zastupitelé jihočeského krajského města.

Cyklista. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek

Západní půlokruh, který by navázal na ulici Milady Horákové, chystají České Budějovice. Město už začalo připravovat změnu územního plánu. Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše se jedná o dopravní koridor v lokalitě U Švába (Švábův hrádek) od Čtyř Dvorů po Litvínovice. Od Litvínovic má navázat další komunikace, která povede až přes řeku Vltavu, kde kraj chystá nový most u papíren.

V lokalitě U Švába je třeba udělat změnu územního plánu kvůli tomu, aby se nová silnice vešla do současného zastavěného území v nových parametrech. „Navazujeme na provedenou studii stavby,“ říká k návrhu změny územního plánu Lubomír Bureš.

Nepůjde přitom jen o silnici pro auta. Počítá se také s páteřní cyklostezkou. Ta má začínat na Máji a vést do Litvínovic. „Je dohoda se starostou Litvínovic o převedení cyklostezky přes Litvínovice k novému mostu přes Vltavu u papíren. Po zrušené vlečce cyklostezka povede do Jungmannova parku,“ popsal další chystanou trasu Lubomír Bureš. V budoucnu by pak cyklostezka měla překonat Malši a dostat se až do Mladého a ke Složišti. Mezi Litvínovicemi a papírnami bude projekt záležitostí Jihočeského kraje.

Ukradla hrablo na benzince v Trhových Svinech. Nebylo to poprvé

Změna územního plánu v lokalitě U Švába se nyní začne projednávat z hlediska dotčených institucí a orgánů státní správy a samosprávy.