V Jihočeském kraji se příští rok v červnu uskuteční letní Olympiáda dětí a mládeže. Během pěti dnů by zhruba 4500 tisíce účastníků mělo poměřit své síly ve 20 sportovních disciplínách. Soutěžit se bude celkem na 27 sportovištích.

V pondělí se v českobudějovickém Gymnáziu Česká uskutečnila tisková konference k XI. letní Olympiádě dětí a mládeže, která se uskuteční příští rok v červnu v jižních Čechách. Odtajněn byl i maskot.Foto: archiv Jihočeského kraje | Foto: Deník/Klára Skálová

Dvě stě třicet šest. Tolik dní zbývá do začátku Olympiády dětí a mládeže. Její jedenáctý ročník, který se uskuteční od 23. do 27. června, bude hostit Jihočeský kraj.

Osm měsíců před vypuknutím jsou přípravy v plném proudu. Co už je ale jasné, to je maskot. Jeho slavnostní odtajnění se uskutečnilo v pondělí 30. října na Gymnáziu Česká v Českých Budějovicích a ujal se jej hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. „Jihočeský kraj je o řekách, rybnících, takže není úplně náhodou, že maskotem naší olympiády bude zvíře, které je s vodou spojeno, a to vydra,“ prozradil.

Dodal, že voda bude hrát v jižních Čechách při Olympiádě dětí a mládeže významnou roli. „Slavnostní zahájení olympiády chceme uskutečnit na vodě, stejně jako to bude o měsíc později v Paříži. My tak budeme úplně první olympiádou, která má slavnostní zahájení na vodě,“ řekl jihočeský hejtman. V historii olympiád je to navíc poprvé, kdy se ve stejný rok koná ta velká i ta pro děti a mládež.

Nejen v Českých Budějovicích

Olympiády by se mělo účastnit zhruba 4500 tisíce dětí, studentů a trenérů. Jak uvedl náměstek hejtmana pro školství a sport Pavel Klíma, hostit největší multisportovní akci pro mladé sportovce budou nejen České Budějovice. „Původně jsme chtěli olympiádu udržet v Budějovicích a nejbližším okolí právě proto, aby si děti užily tu jedinečnou atmosféru. Narazili jsme ale na limity v počtu sportovišť, ne každé se může stát pořadatelským sportovištěm olympiády, jsou tam požadavky na streaming a podobně. Druhý limit byl v ubytování. I když jsme měli k dispozici všechny budějovické internáty, domovy mládeže, koleje i některé hotely, tak prostě nemáme dostatečnou kapacitu. Budeme tak částečně na Hluboké a využili jsme i Tábor, který disponuje domovy mládeže i sportovišti,“ prozradil další místa konání her.

Baseball pod zámkem

Právě v Hluboké nad Vltavou hraje baseball Martin Mužík, který se nedávno účastnil mistrovství Evropy. „Byl jsem nesmírně rád, když mi můj šéf sdělil, že se u nás ve sportovně relaxačním areálu bude konat olympiáda a hrát baseball,“ řekl. On sám se olympiády dětí a mládeže dvakrát účastnil. „Moc jsme si to tehdy užili. Seznámili jsme se nejen s ostatními baseballisty z Jihočeského kraje, ale zároveň jsme měli možnost poznat se i s ostatními oddíly, na které jsme se chodili koukat. Bylo to jako na opravdové olympiádě, kdy jsme je mohli podpořit a oni nás. Na to se těším,“ uvedl.

Sám by mohl být v roce 2028 na olympiádě v Los Angeles. Tam se totiž vrací baseball znovu jako olympijský sport. „Pro nás to bude obrovská motivace. Přece jenom je olympiáda nejvíc, kam se sportovec může podívat. Bude to určitě náročná cesta, protože nás bude čekat kvalifikace, pro mě osobně je to velký sen podívat se na olympiádu,“ prozradil.

Čtyři soutěže

Olympiáda dětí a mládeže konající se v Jihočeském kraji, už zná i logo a podobu medailí. Postarali se o ně studenti uměleckoprůmyslových středních škol, sv. Anežky České v Českém Krumlově a Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni.

Právě aktivní zapojení dětí a studentů si slibují od pořádání olympiády představitelé kraje. „Všichni víme, že po covidu se až čtyřicet procent dětí nevrátilo do mládežnických oddílů. Pojďme využít potenciál této skvělé akce, abychom je ke sportu zpátky přivedli,“ řekl Pavel Klíma.

Zapojit se žáci a studenti mohou už do výběru jména pro maskota vydru. Své návrhy mohou vymýšlet do 15. prosince a k tomu v pár větách popsat i příběh k tomuto jménu. Ve druhé fázi od ledna do konce února čeká na školy a studenty soutěž s tématem breaking, který se na olympijských hrách v Paříži představí vůbec poprvé. Žáci dostanou za úkolu vymyslet nějaký tanec, natočí jej a pošlou. Ten nejlepší se stane základem pro oficiální tanec olympiády.

Třetí výzva, na kterou budou mít od března do dubna, je sestavit v hodině tělesné výchovy unikátní vydří překážkovou dráhu a následně natočit, jak ji žáci a studenti překonávají. Poslední soutěž Fandi a vyhraj začne v květnu a bude trvat do 15. června. Studenti budou mít za úkol vytvořit speciální fandítko. Všichni výherci dostanou zajímavé ceny.