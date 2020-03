Po dohodě s magistrátem jihočeské metropole zahájila společnost FCC dezinfekci zastávek MHD v rámci opatření na snížení rizika nákazy novým koronavirem.

V akci je stará osvědčená pára. „Tzv. parní čistič slouží za normálních okolností k ekologické likvidaci plevele a zároveň k lokálnímu čistění chodníků například od olejových skvrn, přilepených žvýkaček a jinak znečištěného povrchu. V současnosti tlaková voda v kombinaci s vysokou teplotou poslouží k dezinfekci zastávek MHD,“ vysvětluje náměstek primátora Ivo Moravec. „Přístroj vytváří páru o teplotě až 150 °C,“ dodal náměstek primátora.

Ředitel firmy FCC České Budějovice Roman Braný dodává: „V rámci opatření přijatých v souvislosti s kroky vlády pro omezení šíření nového koronaviru byly posádky svozových vozů vybaveny rouškami a rukavicemi. Na našich provozovnách je k dispozici dezinfekce a kabiny svozových vozů jsou v zázemí průběžně dezinfikovány.“

Firma též prostřednictvím webových stránek zveřejnila prosbu občanům o zodpovědnost a ohleduplnost při nakládání s použitými jednorázovými ochrannými pomůckami. Dle doporučení Státního zdravotnického ústavu je s jednorázovými rouškami nebo místo nich použitými kapesníky nezbytné zacházet, jako by se jednalo o infekční odpad. Občané by je tedy měli vložit do uzavřeného plastového sáčku, až poté do nádoby na odpad v domácnosti, ideálně opět opatřené plastovým sáčkem. Ten, opět uzavřený, do černého kontejneru nebo popelnice na komunální odpad.

Ušitá bavlněná rouška samozřejmě do odpadu nepatří. Tu je třeba vyvařit, vyžehlit a znovu použít.

Dopravní podnik města České Budějovice zahájil už při vyhlášení prvních mimořádných opatření vládou intenzivnější dezinfekci vozů MHD. A v zájmu bezpečnosti cestujících i řidičů byla například zrušena možnost nákupu jízdenky u řidičů.

Dezinfekce se podle Slavoje Dolejše, ředitele Dopravního podniku města České Budějovice aktuálně provádí několika způsoby. Vozy se dezinfikují při obvyklém úklidu a navíc buď ionizací nebo kouřem ze speciálních patron. "Děláme i intenzivnější úklid například parním strojem," říká Slavoj Dolejš. Problémem je, že třeba ionizací lze vyčistit za den jeden až dva vozy, na víc kapacity nestačí. Při vykuřování speciální patronou je to zhruba 30 minut, na kdy se vozidlo naplní kouřem. Podle Slavoje Dolejše začali tento způsob užívat už před časem pro vozy MHD jako první a využili přitom technologii, která se aplikuje při čištění klimatizace. Na konečných pak mají od pondělí nebo od úterý nastoupit i brigádníci, kteří by v co největším počtu vozů stačili dezinfikovat madla.

Aktuálně jezdí MHD v Českých Budějovicích podle prázdninového provozu.