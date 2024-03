Už letos na podzim chce mít Jihočeský kraj stavební povolení pro úplnou proměnu dolního areálu Nemocnice České Budějovice. Vzniknou tu byty i domov pro seniory.

Jihočeský kraj chystá v dolním areálu Nemocnice České Budějovice velkou přestavbu. | Video: Edwin Otta

Jihočeský hejtman Martin Kuba, náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová, generální ředitel Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek (zleva) při původním představení nového projektu.Zdroj: Radek ŠímaZdravotníci postupně opouštějí v Českých Budějovicích nemocniční areál mezi ulicemi Boženy Němcové a Generála Svobody a stěhují se do hlavního areálu v ulici Boženy Němcové. Dolní areál, který se vyprazdňuje, se má v příštích letech zcela proměnit. Podle hejtmana Martina Kuby už by mělo být na podzim k dispozici stavební povolení k přestavbě první části lokality. „Teď jsme ve fázi projekčních prací,“ říká Martin Kuba a dodává, že v roce 2025 by se mělo začít s realizací projektu.

Budova podél ulice Boženy Němcové se bude jen rekonstruovat, objekty v ulici Generály Svobody jsou určené k demolici a místo nich vzniknou zcela nové. Například domov pro seniory nebo zařízení s pobytem pro nemocné, kteří mají Alzheimerovu chorobu nebo roztroušenou sklerózu. Zároveň se budu stavět i byty. „V dolní části vznikne bytový dům, protože potřebujeme byty pro lékaře, sestřičky, učitele,“ doplňuje Martin Kuba s tím, že jde i o další profese, které kraj potřebuje pro svůj rozvoj.

Podle náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové byty se zdravotním a sociálním určením nabídnou dohromady přes 200 lůžek. A Lucie Kozlová zdůraznila, že už nyní spolupracují s architekty odborníci ze sociální i zdravotní oblasti. „Architekti mají k ruce odborníky, kteří se tomu věnují,“ říká Lucie Kozlová a dodává, že bude například možné projít skrz budovy z jednotlivých bytů například na rehabilitaci. V domě se zdravotními službami by totiž měl být třeba i bazén a veškeré další zázemí pro pacienty s výše uvedenými chorobami.

První část nových objektů by měla reálně být hotova v roce 2027.