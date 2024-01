Dnes si řidiči při cestě z Budějovic vybírají cestu přes Písek nebo přes Tábor víceméně pocitově. Nebo se řídí podle aktuální dopravní situace na silnicích. „To se ale změní s dokončením D4, ta se bude logicky nabízet. Tím pádem velmi výrazně zesílí proud aut, která přijedou ke Globusu. Tam odsud se ale není jak pohodlně dostat na D3. Když tam přijede Bulhar nebo Turek s kamionem, nemá možnost centrum objet. Pojede na Diamant, zahne na Strakonickou, projede celé město, přejede Pražskou a kolem prodejny Ferenčíka zahne na dálnici,“ vyjmenoval hejtman. „Nájezd od severu města na D3 chybí, a dokud nebude Severní spojka, nebude to fungovat. Snad se brzy vysoutěží a začne stavět.“

Stačí jedna nehoda a nastane totální kolaps

Jedním dechem ale upozornil na to, že Severní spojka není jen dálniční přivaděč. Stane se i součástí městského vnitřního okruhu. „Aktuálně řešíme s městem a s paní primátorkou i most v Papírenské. Všichni chceme, aby se přes město jezdilo rychle a plynule, ale hlavně aby to nebylo u nás před barákem. Říkají mi, že máme přece Jižní tangentu, tak ať se jezdí po ní. Ta je ale dál od města a slouží k tomu, aby se doprava městu vyhnula a objela ho, zatímco jak most do Papírenské, tak Severní spojka jsou součástí vnitřního okruhu,“ upozornil.

Budějovice přidají semafory na Strakonickou kvůli opravě lávky na sídlišti

„U nás v Budějovicích je problém v tom, že se všichni ve špičce sjedeme na třech mostech: na Strakonické, na Dlouhém mostě a na Mánesce. Půlka lidí bydlí na jedné straně města, druhá půlka na opačné. A jakmile se něco přihodí, nastane totální kolaps. Pokud všechny plánované stavby dotáhneme do konce, třeba v roce 2028, bude to na provozu ve městě velmi významně vidět.“

Doprava v Budějovicích je podle hejtmana nejen o dálničním obchvatu, bude i o vnitroměstských propojkách, včetně tunelu pod vlakovým nádražím. „To, co se děje Na Sadech nebo na Mánesce, nevyřeší dálnice. Ta pořeší to, co se děje na Strakonické a levobřežní komunikaci, ze které by se mohla stát hezká městská třída, zároveň bychom chtěli výstaviště otevřít víc směrem do města.“

Ideálem by byla Severní tangenta

Severní tangenta, kterou hejtman považuje za ideál, na jehož realizaci už je třeba pomalu začít pracovat, by svedla dopravu z D4 na D3 ještě před Budějovicemi. „Začínala by u křižovatky od Písku na Hlubokou a byla by to paralela k Jižní tangentě. I tu je třeba začít s ŘSD řešit, ale i ona je samozřejmě hlavně o penězích a o dlouhé přípravě. Teď je potřeba dotáhnout Severní spojku,“ uzavřel jihočeský hejtman.