Skoro před sto lety postavili jednu z nejznámějších českobudějovických vil - Hardtmuthovu. Od roku 1979 zde sídlí mládežnické organizace. U vrátnice skrývá truhla symbolické odměny pro ty, kteří úspěšně v zahradě vyluští nachystané hádanky.

Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích sídlí v Hardtmuthově vile. | Video: Edwin Otta

Skoro jako malý zámek vypadá sídlo Domu dětí a mládeže České Budějovice (DDM). Nachází se v zahradě na rohu Lidické třídy a Mánesovy ulice a světlá fasáda je místy zakrytá stromy a keři. Patří k nejznámějším objektům v jihočeské metropoli a i teď o prázdninách je zde živo, protože se tu scházejí děti na příměstské tábory.

Najdeme mezi nimi třeba mladé tanečnice a tanečníky ze skupiny Streeters, mezi které patří i předškolačka Sylvie. „Do kroužku chodím každé úterý,“ říká Sylvie k období školního roku. Podle Moniky Krejsové, která vede Streeters tři roky, jsou tancechtiví rozděleni do skupin 3 - 6 let, 6 - 10 let a 11 - 17 let. Zájem o příměstský tábor pro tanečníky byl tak velký, že museli přidat pět míst. Jeden tábor připravili na polovinu července a druhý na jeden týden v srpnu.

Další tábor si prostory ve vile na léto jen pronajal. „Od září máme kroužky online,“ vysvětlil vedoucí Ota Hrubý a doplnil, že se děti věnují v Bridge Academy například programování.

Truhla u vrátnice

Zamčená truhla.Zdroj: Deník/Edwin OttaVila je ale otevřena nejen pro příměstské tábory. V přízemí naproti vrátnici se nachází zamčená truhla, která skrývá odměny pro hru vytvořenou v DDM pro všechny zájemce. Hrát může podle sekretářky ředitelky a vedoucí provozu Aleny Sedláčkové kdokoliv, ale je třeba si nejdříve ověřit, jestli je otevřená zahrada a jestli je možné si vyzvednout pracovní listy ve vrátnici.

Podle pedagogické pracovnice DDM Jany Borovkové, která hru připravila, jsou v zahradě informační tabule, s jejichž pomocí lze vyplnit pracovní listy a získat tak potřebný kód k odemčení truhly. Úspěšné luštitele pak čeká symbolická odměna. „Tu stále doplňujeme,“ říká Jana Borovková.

A Alena Sedláková dodává, že ve vrátnici je někdo v provozní době DDM pořád. Když náhodou někdo chybí, usedne tam vedoucí provozu nebo uklízečka. „Prostřídáme se prostě, aby na vrátnici stále někdo byl,“ říká Alena Sedláková s tím, že je to i nezbytné, protože se hlavně půjčují klíče k různým místnostem na kroužky.

Starší než sto let

Vila Franze a Anny von Hardtmuthových



Kde stojí: Vila se nachází v ulici U zimního stadionu, České Budějovice



GPS lokace: 48.9694758N, 14.4743656E



Kdy a kým byla postavena: Objekt byl vystavěn v letech 1911 - 1912, zřejmě podle projektu Arnolda Goldberga.



Kdy a jakou zažila největší slávu: Až do 2. světové války byl reprezentativním sídlem rodiny Hardtmuthů, od roku 1979 slouží dětem a mládeži.



Význam objektu: Je výjimečným příkladem reprezentativní vily v městském prostředí. Pravidelně se investuje do jeho obnovy.

Objekt, kde DDM sídlí, byl postaven v letech 1911 - 1912 pro rodinu Hardtmuthů, jimž patřila v sousedství továrna KOH-I-NOOR. Autor projektu není jistý, ale předpokládá se, že jím byl Arnold Goldberger, který v té době pracoval pro rodinu Hardtmuthů na jiných zakázkách. Vila vznikla pro manžele Franze a Annu von Hardtmuth, kteří do té doby bydleli v nedalekém továrním areálu. Vedle sice již dříve vyrostla Lamezanova vila v moderním duchu. Ale vila, kde sídlí DDM, je konzervativním sídlem v duchu historizmu a působí skoro jako protiklad Lamezanovy vily.

Hardtmuthova vila má půdorys L, vytváří dojem šlechtického sídla z 1. poloviny 18. století a podle odborných hodnocení mnohými historizujícími prvky, které odkazují na barokní stavby, patří do architektury tzv. třetího baroka. Nejedná se totiž o neobarokní sloh, který se uplatnil v 19. století. Za 2. sv. války v objektu mimo jiné sídlily nacistické bezpečnostní složky. Po válce byl objekt znárodněn. Když se do vily podíval po roce 1989 člen rodiny Hardtmuthů, vyjádřil přání, aby dál sloužila vila dětem.

A čím může objekt připomínat zámek? Už vstupem. Protože je chráněný zastřešením neseným na sloupech. Na východní straně nechybí terasa s kašnou, celá fasáda je hodně členěná a doplněná balustrádami.

I původní objímky

Hardtmuthova vila.Zdroj: Deník/Edwin OttaVila nevypadá jako historické sídlo jen zvenčí. I uvnitř připomíná ze všeho nejvíce zámek. Včetně bohatých dřevěných obkladů haly nebo zdobených zábradlí. Historický duch ale má i svá úskalí. „Jsou tady různé artefakty,“ říká s úsměvem údržbář Pavel Patřil třeba na adresu elektroinstalace, ale vzápětí zdůrazňuje, že vše ve vile má potřebné revize. A co se třeba dochovalo z časů před sto lety? „Původní objímky žárovek. Fungují, protože patice žárovek je stále stejná,“ vysvětluje Pavel Patřil. Připojuje, že jinak se v objektu prolínají různá technická řešení, protože se průběžně opravuje, co doslouží. „Mělo to svůj vývoj,“ říká na adresu vily Pavel Patřil a připomíná, že tu byly i ordinace zubařů a uskutečnila se spousta různých zásahů. A mnohé z nich už jsou zase překryté dalšími. „Narazíte tu na škálu věcí. Od původních až po moderní,“ uzavírá svůj komentář k vile Pavel Patřil.

Otevřeno. Sportovní areál u Vltavy v Budějovicích má za sebou slavnostní křest

Podle ředitelky DDM Hany Korčákové nyní nabízejí veřejnosti ve vile na 270 kroužků. „Vloni bylo úplně nejvíce přihlášených zájemců za posledních třicet let. Měli jsme 2800 přihlášených. To bylo historické maximum,“ říká Hana Korčáková, která je původně přírodovědkyní, ale na akademii působila jen 6 let a po mateřské s druhým synem se rozhodla pro práci s dětmi. V DDM působí 25 let, nejprve jako zástupce ředitele. „Máme devět oddělení, kroužky pokrývají snad všechny zájmy, které si lze představit. V naší tělocvičně v Rožnově v kroužku juda vyrostl olympijský vítěz pan Kocman. Letos máme čtyřicet dva příměstských táborů,“ vypočítává Hana Korčáková a doplňuje, že kromě vily patří pod DDM další objekty, třeba v Lannově loděnici, kde je sídlo Junáka a turistických kroužků, u Malého jezu využívá jiný objekt vodácký oddíl a například v Jenišově nebo Přední Výtoni u Lipna má DDM tábornické základny.

Nové schodiště do sklepa

Na některé kroužky chodí dokonce i dospělí. A z bývalých členů kroužků se stávají i vedoucí. Dosvědčuje to Miroslav Jarath, který vede radiotechnický kroužek a kroužek mladého technika. Byl u začátků působení mládežnické organizace ve vile. Když se do vily přestěhoval z Lipenské ulice z areálu tamějšího kostela Krajský dům pionýrů a mládeže v roce 1979. Dnes už je Miroslav Jarath v důchodu, ale kroužky v DDM stále vede. „Odjakživa jsem kroužky vedl jako externista,“ říká muž, který byl posledních patnáct let revizním technikem. A pamatuje i jedno důležité vylepšení pro DDM. Když se kdysi dělaly šatny ve sklepě, byl tam jediný přístup zadním schodištěm, vzpomíná Miroslav Jarath. Druhý vstup vznikl u vrátnice místo toalet, které se udělaly jinde. „Asi to byl můj nápad,“ připouští Miroslav Jarath a dodává, že bouracích prací se ujali muži z DDM a projekt nakreslil stavař z průmyslovky. Pokládání schodů už měli na starost zedníci. Zvenčí se tedy do šaten vstupuje odzadu a dovnitř se vchází u vrátnice už v přezůvkách.

Historický objekt tak zažil jednu z mála velkých změn, ale určitě k lepšímu. Přitom si dodnes ponechává krásné vnitřní vybavení nebo štukovou výzdobu, kterou lze obdivovat při příležitostných akcích. (win)