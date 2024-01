Originální pořad pro hudební nadšence i příznivce vesmíru promítnou v sále Hvězdárny a planetária České Budějovice. Základem je slavné hudební album a premiéra se chystá podle Jakuba Šimánka, propagačního pracovníka planetária, na 23. ledna.

Nejslavnější album skupiny Pink Floyd slaví 50 let od svého vydání. „Tato nadčasová hudba nyní ožívá v unikátní audiovizuální show, stvořené speciálně pro planetária po celém světě. Jedním z nich je i to budějovické. Zažijte hudbu The Dark Side of the Moon ve velkolepé podívané v digitálním planetáriu,“ zve všechny zájemce Jakub Šimánek.

Jedinečná oslava výročí

„Všichni hudební nadšenci si přijdou na své. Hudba skupiny Pink Floyd působí, jako by byla skládána pro vesmírné scenérie. Projekce kombinuje remasterovaný prostorový zvuk alba The Dark Side Of The Moon a úchvatné pohledy do nekonečných hlubin vesmíru i lidské představivosti. Současné možnosti animace a tradice velkolepých doprovodných show samotné kapely daly nyní vzniknout jedinečnému dílu k oslavě 50. výročí alba,“ popisuje pořad Jakub Šimánek.

Už sám o sobě fascinující hudební zážitek je ještě zesílen podmanivým vizuálem. Diváci zažijí pocit hloubky vesmíru, kosmického cestování, spousty vjemů barev, světla, kontrastů a nechybí ani vyloženě psychedelické momenty. Během projekce odehraje kompletní album, od začátku do konce. Celý pořad tedy trvá 42 minut.

Nejen hudba, ale i přebal alba

Kromě samotné hudby se album nesmazatelně zapsalo do historie i díky ikonickému přebalu desky, skvělým textům a nadčasovému zvuku skladeb, a tak je i po 50 letech stále aktuální a dokáže uhranout i nejmladší generace posluchačů.

Moderně rekonstruovaný sál českobudějovického digitálního planetária je ideálním prostorem, kde může dílo vyniknout nejen po vizuální, ale v tomto případě především po akustické stránce, vzhledem ke kvalitnímu a důmyslnému ozvučení sálu. Vizuální část vytvořila společnost NSC Creative pod dohledem Aubreyho Powella, kreativního ředitele skupiny Pink Floyd. Zástupci skupiny Pink Floyd dokonce schvalují uvedení v každém ze světových planetárií. Oproti většině dalších programů o vesmíru v planetáriu nebude v pořadu vesmír komentovaný mluveným slovem, bude znít jen hudba. Vstupné činí 140 korun, zlevněné 100 korun. Bližší informace najdou zájemci na webu hvězdárny.

Pořad Pink Floyd: The Dark Side of the Moon se bude promítat po celý rok 2024. Termíny a rezervace vstupenek na jednotlivá představení jsou k dispozici v kalendáři akcí na www.hvezdarnacb.cz.