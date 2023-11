Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. začalo sloužit kluziště kolem Samsonovy kašny. V posledních letech už se stalo neodmyslitelnou součástí atrakcí spojených s adventním městečkem. Slavnostně představen byl také nový betlém.

Betlém pro Českobudějovický advent 2023 v dílně Jiřího Nekoly. | Foto: Deník/Edwin Otta

Jedna z hlavních atrakcí vánočního času v Českých Budějovicích je kluziště na náměstí Přemysla Otakara II. Hlavně pro děti, ale i pro dospělé, je především noční bruslení oblíbeným zážitkem.

Slavnostní zahájení provozu na kluzišti se uskutečnilo v pátek 24. 11. 2023 odpoledne. Krátce předtím byla představena jedna z novinek spojených s letošní novou podobou adventního městečka - vyřezávaný betlém s postavami v životní velikosti. Betlém vznikl zcela nový jen pro České Budějovice a je dílem řezbáře Jiřího Nekoly.

Na kluzišti kolem Samsona se návštěvníci zdarma sklouznou na bruslích až do 6. 1. 2024. Ledová plocha bude v provozu každý den od 10 do 21 hodin, v neděli do 20 hodin. Zoufat nemusí ani ti, kteří brusle nemají, jelikož součástí ledové plochy je i půjčovna bruslí.