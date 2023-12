Za každého, kdo přichází v těchto dnech do kostela Svaté Rodiny v Českých Budějovicích, přibude čárka na velký arch s evidencí návštěvníků. Lidé si sem přicházeli připálit betlémské světlo a ještě několik dnů mohou spatřit krásný mechanický betlém.

Kostel Svaté Rodiny v Českých Budějovicích měl návštěvníky i o vánočních svátcích. U betlému ředitel Biskupského gymnázia Martin Maršík. | Foto: Deník/Edwin Otta

Hned tři Ježíšky je možné vidět v mechanickém betlému, který je vystavený v kostele Svaté Rodiny v areálu českobudějovického Biskupského gymnázia. Podle ředitele gymnázia Martina Maršíka je jeden Ježíšek v kolíbce, druhého je možné vidět ve výjevu, jak Svatá Rodina utíká před Herodesem do Egypta a třetí se nachází v Josefově dílně. „Vychází to z Matoušova evangelia, kde je napsáno, že se Ježíš vyučil stejnému řemeslu jako jeho otec, vyučil se tesařem,“ říká Martin Maršík. Doplnil, že betlém patří děkanství, ale původně byl vyrobený v Brně pro sestry boromejky. Později byl převezen do Českých Budějovic, kde kongregace také působila.

Ještě do 30. prosince zůstane betlém přístupný. Na Silvestra bude zavřeno. A neobvykle zezadu si bude možné betlém prohlédnout 4. ledna 2024 při dnu otevřených dveří gymnázia od 16 do 18.30 hodin.

V kostele Svaté Rodiny si bylo možné v minulých dnech připálit i betlémské světlo, které přivezli do České republiky skauti. A zájemci přicházeli prakticky neustále. Jednotlivci, dvojice i celé rodiny. Jen na Štědrý den zapsali studenti, kteří měli evidenci na starosti, za dopoledne necelých sto padesát lidí. Studenti se střídají po dvojicích, na Štědrý den před polednem to byly Hana Dubská a Helena Hančlová. „Jsme tu poprvé. Příchozí evidujeme proto, aby byl přehled, aby se vědělo, jestli je zájem,“ vysvětlila Hanka Dubská. Helena Hančlová připojila, že jen za první dvě hodiny, za první služby, přišlo už 78 lidí.

Biskupské gymnázium v těchto dnech pořádá z pravidelných akcí například i silvestrovský výstup na Kleť.