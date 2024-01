Hnutí Starostové a nezávislí v Jihočeském kraji (STAN) a Hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) půjdou společně do krajských a následně i komunálních voleb. Zástupci obou subjektů už podepsali memorandum o spolupráci.

Memorandum o společné kandidátce pro krajské a komunální volby podepsali v Českých Budějovicích zástupci STAN a hnutí OPB. Vlevo starostka Vimperka Jaroslava Martanová, která povede krajskou kandidátku. | Foto: Michal Novák

„Podpis memoranda je významným okamžikem pro obě hnutí, která mají k sobě historicky blízko. Bylo by škoda nespojit síly a nespolupracovat. Naše hnutí je velmi silné v jihočeských městech a obcích a HOPB má významnou podporu i výsledky v Českých Budějovicích. Dohromady tak utvoříme personálně a odborně silnou koalici,“ uvedl předseda jihočeského STAN Jaroslav Havel.

Na spolupráci se obě hnutí dohodla na podzim loňského roku, následně pokračovala jednání o obsahu memoranda. „Jsme si vědomi, že jižní Čechy nejsou jen České Budějovice. V našem kraji nesmí být nikdo opomenut,“ prohlásil předseda HOPB Ivo Moravec.

Kandidátka na jaře

STAN a HOPB nyní začnou sestavovat společnou kandidátku s názvem STAROSTOVÉ pro Jihočeský kraj pro podzimní volby do krajského zastupitelstva a sestaví společný program. „Chceme být zejména partnery pro jihočeská města, obce a také pro všechny obyvatele, kteří v nich žijí. Rádi bychom přenesli zkušenosti a dobrou praxi z našich měst a obcí na krajskou úroveň," sdělila lídryně Starostů do krajských voleb a úspěšná starostka Vimperka Jaroslava Martanová. Vimperská starostka má společnou kandidátku vést. Na jaře by měla být podle Jaroslavy Martanové kandidátka sestavena.

Obě hnutí se v memorandu shodla mimo jiné na tom, že budou podporovat demokracii a otevřenou politiku, omezovat byrokracii a zbytečnou administrativu, bojovat proti korupci a klientelismu.

„Spolupráce obou hnutí je více než o politickém spojenectví. Je to o aktivním věnování pozornosti potřebám občanů a jejich přetavení do praktických, efektivních řešení, které budou mít reálný dopad na kvalitu života v celém regionu,“ uzavřel Tomáš Chovanec, zastupitel města České Budějovice za HOPB.