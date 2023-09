Hledáte zajímavý program pro volný čas? Můžete se inspirovat tipy Deníku. Od vycházky s mykologem, přes dílničku pro děti a divadelní festival s hostem Bárou Hrzánovou až po účast na akci Ukliďme svět.

Cesta vody. | Foto: archiv Tomáše Vaňourka

Přinášíme přehled některých kulturních a jiných akcí v příštích dnech na Českobudějovicku.

V Týně nad Vltavou nabízejí v galerii tvořivou dílnu a v přírodovědném muzeu vycházku za houbami. V Českých Budějovicích zase přednášky a besedy o starém Egyptě nebo o jaderné energii. Kdekoliv se můžete účastnit akce Ukliďme svět. A příznivce divadla zvou v Čakově na přehlídku Čakovské prkno, kde bude hostem rozhovoru Bára Hrzánová a v jednom z představení vystoupí Veronika Žilková. Pozveme i na koncert skupiny Sarah nebo na festival Voda, moře, oceány a dobrodružný příběh z Afriky. A v Českých Budějovicích připravili program ke Dnům evropského kulturního dědictví. Více se dozvíte v následujících řádcích.

Oblíbenou výtvarnou kuchyňku pro děti, poslední k výstavě EXPO Týn 2023, pořádají v pátek 15. 9. mezi 13. a 17. hodinou v Městské galerii v Týně nad Vltavou. S mottem: Ježek či holub? Nabídne stříhání, tvarování, lepení, malování. Práci s materiálem ze zásob galerie. Pro menší jednodušší stříhání ježečka, starší děti si mohou vytvořit 3D objekty podle vzoru vystavujícího umělce Conrada E. Armstronga. Výstava EXPO Týn 2023 je součástí projektu Léto pod zlatým sluncem 2023 a byla finančně podpořena Jihočeským krajem a Skupinou ČEZ JETE Temelín, partner projektu Oranžový rok. Výstava EXPO Týn 23 volně navazuje na oblíbené letní akce spojené s výtvarným uměním, které se pořádají ve městě řadu let.

Dílnička v týnské galerii.Zdroj: archiv Městské galerie Týn nad Vltavou

Starý Egypt přiblíží přednáška a beseda Iufaova cesta za sluncem. Záhady hrobky egyptského kněze. Nabídne třeba odpověď na otázky: Proč odhalujeme tajemství Iufaovy hrobky ještě téměř 30 let po jejím objevení? Co znamenal pro staré Egypťany příchod nového roku? Jak si Egypťané vysvětlovali původ nemocí a jak se jim snažili čelit? A proč byla Iufaova hrobka plná hadů?

Odpovědět se pokusí v pořadu Science Cafe host Mgr. Renata Landgráfová, PhD., ředitelka Českého egyptologického ústavu FF UK v klubu Horká vana v Č. Budějovicích 19. 9. 2023, od 19:30 hodin. Vstupné: 40 Kč.

Voda, moře, oceány

Na festival Voda, moře, oceány, se můžete podívat do Hluboké nad Vltavou a Českých Budějovicích do 17. září. Dne 15. září v Hluboké nad Vltavou bude mít premiéru dokument Tomáše Vaňourka Cesta vody. Mladý dobrodruh Tomáš Vaňourek v roce 2020 představil Miroslavu Zikmundovi projekt Expedice Z101, jehož nesmělým cílem je zopakovat a také rozšířit první výpravu legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda napříč Afrikou a Amerikou. Během dosavadního téměř tříletého putování Afrikou Tomáš mimo jiné natočil krátký dokumentární film Cesta vody poukazující na některé stereotypy, které jsou s touto částí světa tradičně spojeny. Tomáš Vaňourek vyrazil na cestu 22. 4. 2021 se svým expedičním speciálem Georgem, aby zdokumentoval, jak se mění svět a my s ním.

Cesta vody.Zdroj: archiv Tomáše Vaňourka

V Africe ujel prozatím 45 000 km, zažil trojí zatčení včetně 16hodinového výslechu, šestidenní přechod súdánské-etiopské hranice, během kterého mu dělaly společnost krysy sedící na parapetu jeho „hotelové" kóje, nehodu, při které zachránil dva mladíky a setkání s lidmi, kteří udržují každodenní hygienu prostřednictvím kravské moči. Na několik měsíců byl „chycen mezi Súdány", když přejížděl z Chartúmu do jihosúdánské Juby, aby zde strávil čas s lidmi žijícími stejným způsobem života jako před 10 tisíci lety. „Afriku většinou považujeme za suchý a neúrodný kontinent a i já vyjížděl s představou, že mě čekají tisíce kilometrů bez toho aniž bych narazil na život. Po skoro třech letech jsem ale překvapil sám sebe, když mi došlo, že jsem na život narazil prakticky všude a musel si tak sám položit otázku, jaký je rozdíl mezi nedostatkem vody a neschopností s ní hospodárně nakládat,“ říká k cestě i filmu Tomáš Vaňourek.

Divadelní festival

Všechny příznivce divadla a hudby, obyvatele, rodáky, rekreanty a příznivce obce Čakova, zvou pořadatelé na již XI Čakovské prkno.

Festival Čakovské prkno, přehlídka amatérského divadla a hudby, se koná 16. a 17. září ve Farské stodole a na Farském dvoře v areálu víceúčelové budovy OÚ v Čakově.

V sobotu určitě zaujme jako host tradičního rozhovoru herečka Bára Hrzánová. V neděli vystoupí například Veronika Žilková a Bořek Slezáček v kusu Nemáš pravdu drahá/ý a na festivalu vystoupí po oba dny i řada amatérských souborů z regionu. Divadlo Chůdadlo nebo Ženský amatérský spolek Homole či Víťa Marčík mladší. Podrobný program najdou zájemci na webu obce Čakov.

Hřib královský z Kletě a houbová omáčka

Vycházka za houbami

„Přijměte srdečné pozvání na poslední letošní poznávací vycházku v Přírodovědném muzeu Semenec v Týně nad Vltavou, na které se podíváme na kloub houbám a houbičkám. Provede nás zkušený mykolog Pavel Špinar, houby budeme na místě určovat a povídat si o nich,“ říká za organizátory Barbora Šímová. Sraz účastníků před recepcí v muzeu Semenec je v 10:00 16. září. „Nezbývá než si přát, aby rostly,“ dodává Barbora Šímová.

Sarah v Jílovicích

Skupina Sarah vystoupí v Jílovicích v sobotu 16. 9. 2023 od 20. hod. Host: skupina Kraken, vstup: 250 Kč pořádají hasiči.

Dny kulturního dědictví

Dny evropského kulturního dědictví si České Budějovice připomenou v sobotu 16. září. 2023 od 9.00 do 17.00 hodin. „Téma je moderní architektura aneb od zlatých šedesátých po současnost. Zájemci si mohou prohlédnout třeba Metropol, Biograf Kotva nebo Žižkárnu. Mají také jedinečnou příležitost poprvé zhlédnout vnitřek Kendeho vily v Otakarově ulici, kterou město letos koupilo od soukromého vlastníka,“ upozorňuje náměstek primátorky Tomáš Bouzek. „Vila samotná je spojena s pohnutým osudem jejích židovských obyvatel, které odpravili nacisté a užívali ji následně pro účely svých bezpečnostních složek,“ doplňuje Tomáš Bouzek s tím, že v interiéru se dodnes zachovala původní řezbářská výzdoba a je tam možné najít i nacistické cely.

Za architekturou Českých Budějovic.Zdroj: magistrát města České Budějovice

Pořadatelem akce je odbor památkové péče magistrátu. Realizátorem MAREDIV s.r.o., Miroslav Mareš ve spolupráci s Agenturou Kultur-Kontakt, Státním okresním archivem, Jihočeským muzeem, Jihočeskou vědeckou knihovnou, Biografem Kotva, Agenturou NEBE a dalšími institucemi a jednotlivci.

Úklid světa

„Nový školní rok a konec léta je, tak jako v minulých letech, spojen s podzimním kolem dobrovolných úklidů kampaně Ukliďme svět. Podzimní kolo se váže ke Světovému úklidovému dni, který je stanoven na 16. září. Pojďte se zapojit a zbavit přírodu i naše životní prostředí věcí, které tam nepatří! Vítáme každého dobrovolníka. Můžete se přidat k některému z úklidů na mapě na webu ČSOP, nebo si registrujte vlastní akci pomocí jednoduchého formuláře, kde je možná i zpětná registrace. Fotografie z akcí nás potěší a mohou motivovat další dobrovolníky. Zároveň se můžete zapojit do fotografické soutěže. Děkujeme,“ říkají ke kampani tuzemští pořadatelé za Český svaz ochránců přírody.

Kampaň Ukliďme svět probíhá už více než 30 let pod záštitou Českého svazu ochránců přírody. Cílem je s pomocí dobrovolníků uklidit odpad z nelegálních skládek v přírodě, ale i z ulic obcí a jiných veřejných prostor. Dobrovolníkům nejrůznějšího věku úklidy přinášejí dobrý pocit i vztah k dané lokalitě a přírodě vůbec. Proto mají akce vzdělávací přínos a vedou účastníky k odpovědnosti za stav našeho životního prostředí.

Úklidy organizují jednotlivci, organizace, školy i firmy. Zapojují se rodiny, skupiny přátel nebo sousedů či kolegů. Akce tak mohou mít i komunitní charakter a pozitivní dopad na vzájemné vztahy a lze je využít i jako teambuilding. Dobrovolníci si mohou naplánovat a registrovat vlastní úklid, nebo se přidat k některému již registrovanému. Řadu užitečných rad a tipů najdou dobrovolníci také na webové stránce kampaně Ukliďme svět.

Český svaz ochránců přírody poskytuje organizátorům úklidů materiální podporu a průběžnou metodickou pomoc. „A pokud jste uklízeli o prázdninách, ať už na výletech, dovolených nebo na dětských táborech, nezapomeňte své akce také registrovat. Rádi budeme i za zaslané fotografie,“ doplňuje Markéta Klimo z týmu kampaně Ukliďme svět.

K podzimním úklidům probíhají i oblíbené fotografické soutěže. Letos jsou dvě témata: 1. Před a po úklidu-zachyťte místo, kde uklízíte, v původním stavu a po úklidu, 2. Největší odpadková kuriozita-zdokumentujte neobvyklý nález, zvláštní odpadkové zátiší nebo jak se příroda s odpadky vyrovnává, fantazii se meze nekladou. Fotografie můžete vkládat přes formulář, uzávěrka je 31. října 2023.

Přidá se i město České Budějovice

Občané sami mohou přidat ruku k dílu a pomoci vyčistit, uklidit své okolí, prostranství, veřejný prostor také v Českých Budějovicích. Příležitost bude v sobotu 16. září 2023. „Tentokrát jsme na tento den vše lépe a více připravili. Ne že bychom technicky něco změnili, ale snažíme se více apelovat na veřejnost, aby se občané, spolky i organizace ve větším množství zapojili a uklidili si své okolí. Vedení města půjde v plném počtu, jednotlivé odbory magistrátu buď individuálně nebo ve skupinách přidají také ruku k dílu, takže věřím, že stejně tak naše výzva bude vyslyšena i u spoluobčanů,“ uvedl náměstek primátorky Michal Šebek.

Pracovníci odboru správa veřejných statků (SVS), poskytnou užitečné rady, pomohou zkoordinovat trasy úklidu, věnují pytle, případně rukavice. Pytle nasbíraného odpadu zdarma sváží a likviduje, po domluvě s odborem SVS, společnost FCC. „Slýchávám názory, že si občané tuto službu platí, tak proč by si měli kolem sebe na ulici uklízet. Možná, kdyby to někteří lidé jen tak volně neodhazovali, tak by nebylo pak co uklízet. Ale osobně tuto akci beru jako společenskou událost, kdy se můžeme potkat, popovídat, poznat … a přitom udělat něco pro nás všechny. Budu moc rád, pokud se nás zapojí co nejvíce. Snažil jsem se objednat hezké počasí, těším se na všechny a předem účastníkům úklidu velmi děkuji,“ dodává náměstek primátorky Michal Šebek.

O jaderné energii

Ekologické sdružení Calla pořádá v rámci tradičních besed Zelené čtvrtky besedu s Oldřichem Sklenářem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Beseda se bude týkat jaderné energetiky. Firma ČEZ ohlásila stavbu prvního malého modulárního reaktoru v Temelíně v roce 2032. Část lidí v nich vidí budoucnost naší energetiky, vláda zvažuje jejich podporu. Jak je tato technologie daleko? Jde o bezpečnější a levnější řešení než velké reaktory? Zbaví nás jaderného odpadu? To jsou otázky, které budou tématem besedy, která se koná v úterý 19. září 2023 od 17:30 hod. v klubu Horká Vana, Česká 222/7, České Budějovice.