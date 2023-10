Hojně využívaná lávka na českobudějovickém sídlišti nad frekventovanou Strakonickou ulicí bude dál sloužit, opravovat se bude příští rok o školních prázdninách. Děti nebudou muset chodit přes nový přechod, kde už se stala vážná nehoda.

Lávka u Möbelixu nad Strakonickou na českobudějovickém Pražském předměstí se bude opravovat od 9. října 2023 podle původního plánu. Na snímku lávka při nedávných opravách Strakonické ulice. | Foto: Deník/Edwin Otta

Rekonstrukci lávky na sídlišti Vltava odložilo vedení Českých Budějovic. Oproti původním plánům by se totiž musela úplně uzavřít, a to vedení města nechce.

Na příští rok odložilo vedení města plánovanou rekonstrukci hojně využívané lávky u zastávky MHD Vltava-střed. „Po zkušenostech s opravou lávky u Stromovky přes silnici I/3 jsme lávku Vltava-střed prozkoumali pomocí sond. Ty ale zjistily větší poškození, než jsme původně čekali, což by znamenalo prodloužení prací a nemohli bychom tedy slíbit dokončení rekonstrukce v plánovaném termínu. Původně byla oprava lávky plánovaná po částech tak, aby byl umožněn pohyb chodců. S takto omezeným provozem ale nesouhlasila Policie ČR. Teď by to tedy znamenalo lávku uzavřít celou a na delší dobu a to je pro nás v době školního roku, kdy lávku využívají děti, které chodí do školy, nepřijatelné,“ uvedl k odkladu náměstek primátorky Lubomír Bureš.

„Vzhledem k tomu, že poškození, která tam jsou, nijak neomezují statické vlastnosti lávky a nevyžadují tedy rychlý zásah, považujeme za nejlepší řešení odložit rekonstrukci až příští rok a to do období školních prázdnin, abychom zajistili co největší bezpečnost dětí. Zároveň navrhneme taková opatření, aby byl umožněn bezrizikový přechod všech chodců přes silnici,“ doplnil Lubomír Bureš.

Další městem plánovaná rekonstrukce lávky na Strakonické, tentokrát u Möbelixu na Pražském předměstí, se uskuteční v původním termínu od 9. října 2023.

Nedávná vážná dopravní nehoda

V úvahu pro náhradní cestu přes Strakonickou na sídlišti Vltava by mohl přicházet nedaleký přechod, který je od lávky vzdálen necelých dvě stě metrů. Ten je po rekonstrukci Strakonické ulice nově nasvícen a opatřen i výstražným semaforem s blikajícím chodcem. Ale není klasickým přechodem se semafory a v dopravní špičce je ve čtyřech pruzích - dvou ve směru na sídliště Máj a dvou ve směru do města - velmi silný provoz. A minulý týden se zde udála vážná dopravní nehoda. „Osobní auto narazilo do muže, ročník 1975, a do další nezletilé osoby,“ uvedla k nehodě z 27. září 2023 jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová s tím, že policisté na místě řídili dopravu kvůli omezení provozu.

Zuzana Fajtlová, mluvčí jihočeských záchranářů potvrdila, že k nehodě záchranná služba vyslala dvě posádky rychlé pomoci. „Záchranáři měli v péči dvě osoby, přičemž dospělá osoba utrpěla podezření na mnohočetné poranění, po ošetření a zajištění stavu byla převezena na traumatologii,“ doplnila mluvčí jihočeských záchranářů. Zraněné nezletilé osobě byla poskytnuta přednemocniční péče na místě. Následně i tu záchranná služba převezla do českobudějovické nemocnice.