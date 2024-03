V Českých Budějovicích se chystá stavba tunelu pod kolejištěm i změny v samotném kolejišti u vlakového nádraží. Počítá se také se snesením současné lávky do Suchého Vrbného a stavbou nové. Osud té současné je zatím otevřený.

České Budějovice chystají novou lávku do Pětidomí. Současná bude snesena. | Video: Edwin Otta

Tento týden vybírali českobudějovičtí radní, jak by měla vypadat nová lávka do Suchého Vrbného. Souvisí to s plánovanou stavbou tunelu pod kolejemi, kterou připravuje Jihočeský kraj, a změnami v kolejišti, které chystá Správa železnic.

Sotva rada města zveřejnila, jak by měla nová lávka vypadat, začala mezi veřejností debata, co se asi stane se současnou lávkou. Ta pochází z roku 1908 a byla zřízena při přestavbě kolejiště a stavbě nové nádražní budovy. Do té doby byly koleje v úrovni s ostatním terénem. K roku 1908 vznikly současné náspy a třeba i viadukt v Rudolfovské třídě nebo lávka do Pětidomí.

Pro mnoho obyvatel Českých Budějovic je současná lávka neodmyslitelnou součástí města. Například Zdeňka Hucková na internetu upozornila na její "sourozenectví" se světově známou Eiffelovou věží. „Je téměř tak stará jako Eiffelovka, o pouhých 19 let mladší. Francouzi si ovšem podobné památky hýčkají a oblíbená fotka z kultovního filmu Jules a Jim je toho důkazem,“ napsala Zdeňka Hucková s odkazem na snímek z jednoho z těch nejslavnějších filmů.

Lávka je pro generace obyvatel Českých Budějovic a Suchého Vrbného zásadní spojnicí přes kolejiště pro pěší a cyklisty. Ale nejen to, zároveň je atrakcí v podobě oblíbeného vyhlídkového mola pro milovníky vlaků. Hodiny tu s dcerami sledovala pohyb souprav třeba Andrea Došková s dcerami. „Chodila jsem na lávku pozorovat vláčky se starší i mladší dcerou. Když to bylo s mladší dcerou, v televizi byl seriál Mašinka Tomáš a tady mašinky jezdily sem a tam celý den,“ říká Andrea Došková a dodává, že to byla i pěkná procházka pro město, dcery ovšem jezdily v kárce.

Podle náměstka primátorky Petra Maroše nyní rada města jen schvalovala příští podobu lávky přes kolejiště. Budoucností současné se momentálně nezabývala. „Teď jsme vybírali jenom podobu lávky. Jednání bylo výhradně o podobě budoucí lávky,“ říká Petr Maroš a doplňuje, že o příštím osudu té současné se rada vůbec nebavila. „Je to k diskuzi,“ dodává Petr Maroš.

V debatě veřejnosti například zaznělo, že by se mohla využít jinde ve městě. Pokud máte nějaký návrh, napište jej redakci poštou nebo na mailovou adresu: redakce.ceskobudejovicky@denik.cz a my rádi předáme vaše náměty všem čtenářům v některém z dalších článků, které budeme tématu věnovat.

Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše bude v nové podobě lávka delší, protože má přemostit i 1. a 2. kolej a také nájezdové rampy budou delší, aby odpovídaly normám.