Ani poslední den v roce českobudějovičtí strážníci rozhodně nezaháleli. Jak přiblížila jejich mluvčí Věra Školková, během dne i noci totiž řešili řadu nejrůznějších případů. Jak se dalo předpokládat, rozhodně nechyběly případy způsobené množstvím vypitého alkoholu nebo používáním zábavní pyrotechniky.

Strážníci v Českých Budějovicích se v poslední den roku 2023 skutečně nenudili. | Foto: Deník/ Redakce

Například hned v prvních hodinách silvestrovského dne zasahovaly hlídky městské policie u potyčky několika lidí v jednom z barů v Kanovnické ulici. „Pachatele výtržnosti strážníci dostihli na útěku v ulici F. A. Gerstnera. V poutech ho předali do rukou přivolaných policistů, kteří si celý případ převzali k dalšímu šetření. Zranění jednoho z účastníků potyčky si dokonce vyžádalo převoz do českobudějovické nemocnice,“ uvedla Věra Školková.

Hlučná zábava a řešení osobních sporů následovaly i během dalších nočních hodin. Jednu z pacientek, která se odmítala podrobit pobytu na protialkoholní záchytné stanici a ohrožovala zdravotníky, museli strážníci doprovodit v sanitce. V tomto případě postačila jejich přítomnost a událost se obešla bez donucovacích prostředků.

Strach z přítele i záhadné kufry

Na oznámení o odložených kufrech v ulici J. Opletala vyjížděla hlídka městské policie v deset hodin dopoledne. „Jak se vzápětí ukázalo, naštěstí se nejednalo o ztrátu zavazadel během cesty na dovolenou. Zavazadlům totiž chyběla držadla a celkově byla ve stavu, který odpovídal vyřazení do kontejneru. Tam je strážníci také posléze dopravili,“ sdělila mluvčí.

V osm hodin večer narazila jedna z hlídek strážníků na Pražském předměstí na rozrušenou ženu (19 let) sedící na chodníku. „Ta se strážníkům svěřila, že má strach ze svého přítele, který v tu chvíli pobíhal kolem. Případ se přiostřil, když se přítomný sedmnáctiletý mladík pokusil napadnout jednoho ze zasahujících strážníků,“ přiblížila Věra Školková a dodala, že po pokusu o útěk skončil v rukou policistů.

Krádež a následné přetahování o sadu vánočních světel mezi pachatelkou a majitelem večerky řešili budějovičtí strážníci po deváté hodině večer v Kanovnické ulici. Případ si pro podezření z krádeže převzala přivolaná hlídka státních policistů.

„Co by to bylo den, kdyby naši specialisté na odchyt zvířat nevyjížděli k řadě psích uprchlíků? O to více při příchodu nového roku a s tím spojených výbuchů zábavní pyrotechniky, ze kterých mají zvířata přirozeně strach…“ sdělila mluvčí.

Chtěli vyšplhat na Zlatý most

Ani tím silvestrové případy nekončily. Dva návštěvníci ze zahraničí pojali oslavu nového roku v jihočeském krajském městě jako kaskadérský kousek. Pokoušeli se totiž vyšplhat na konstrukci Zlatého mostu přes Malši. Naštěstí je včas zarazila hlídka městských policistů a po důrazné domluvě je propustila.

Opilého mladíka ležícího na chodníku v Hroznové ulici nalezli náhodní kolemjdoucí v půl jedenácté večer. „Strážníkům se sedmnáctiletého mladíka podařilo probudit, ten však nebyl schopen kloudné komunikace. Když se strážníci rozhodli prověřit u něj hladinu alkoholu orientační dechovou zkouškou, setkali se s odmítnutím. Mladíka si na místě z rukou strážníků převzala s poučením jeho matka. Případ bude mít dohru pohovorem na oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. Za přestupek podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek navíc mladíkovi hrozí pokuta,“ popsala Věra Školková.

Dozvuky oslav nového roku však strážníci řešili až do brzkých ranních hodin. Štěstí na nový rok měl určitě i muž (29 let), který ve víru oslav ztratil svůj iPhone. Telefon převzali z rukou poctivé nálezkyně strážníci nad ránem na Náměstí Přemysla Otakara II. Ještě téhož dne si ho s díky vyzvedl jeho právoplatný majitel.