Premiérovou jízdu připravil na 29. února Dopravní podnik města České Budějovice pro nově vyzdobený autobus. Hvězdárna si objednala vůz s obrázky ve vesmírném stylu. O realizaci se postarali sprejeři. Na výsledek se můžete podívat ve fotogalerii.

Autobus vyzdobený ve vesmírném duchu začal jezdit po Českých Budějovicích. Propaguje hvězdárnu. | Video: Edwin Otta

Ze Starých Hodějovic vyrazil ve čtvrtek dopoledne na své cesty „vesmírný“ autobus Dopravního podniku města České Budějovice. Vůz je originální pojízdnou pozvánkou na programy Hvězdárny a planetária České Budějovice.

Různí pouliční umělci už v jihočeské metropoli vylepšili několik zastávek městské hromadné dopravy nebo třeba trafostanice. Teď přidali i autobus. Cestující zažijí pocit kosmické výpravy. Vůz je vyzdobený nejen zvenku, ale i uvnitř.

Zadavatelem díla je Hvězdárna a planetárium České Budějovice. „Ručně sprejovaný autobus je něco víc, než jen pojízdný billboard,“ říká Jakub Šimánek, propagační pracovník budějovické hvězdárny. „Je to upoutávka nejen na naše planetárium, ale i na samotný vesmír a jeho krásy. Něco, co rozvíří fantazii cestujících, tak jako to dělají umělecká díla v galerii,“ dodává Jakub Šimánek s tím, že tohle dílo bude doprovázet cestující při jízdách všude po městě, protože časem má vystřídat různé linky.

Umělci Jakub „Regie 257“ Šanda a Lukáš „Bank“ Michal se na více než dva týdny zavřeli do lakovny budějovického Dopravního podniku a vyzbrojili se několika stovkami plechovek s barvami ve spreji. Pod jejich rukama se pak z běžného autobusu postupně stával originální vesmírný vůz. „Návrh jsme ladili společně s budějovickou hvězdárnou, přičemž jsme využili i nástroje umělé inteligence,“ popisuje Jakub Šanda, známý jako Regie 257. „Pak přišly na řadu přípravné práce, ochranné olepení vozu a následně série směn v lakovně. Byly to dvanáctky ruční práce s maskou na obličeji. Nakonec ještě dokončovací práce a úpravy povrchu, aby měl kosmický vůz výdrž na dlouhých cestách vesmírem. Náročná práce, ale máme z ní radost,“ těší autory pohled na výsledek.

Pro první cestující vesmírný bus vyrazil ve čtvrtek 29. února v 9.29 h z točny ve Starých Hodějovicích jako linka číslo 11. Od této chvíle by se měl držet v gravitačním poli Země po trajektoriích různých linek budějovické MHD.

Na zastávku byl neobvyklý autobus symbolicky dovezen řidičem a stevardem ve vesmírných kombinézách.

Při slavnostní první jízdě představili autobus za město primátorka Dagmar Škodová Parmová a ředitel Dopravního podniku města České Budějovice Slavoj Dolejš. Za hvězdárnu a jejího zřizovatele - Jihočeský kraj, mimo jiné uvítali nový vůz ředitelka hvězdárny Jana Tichá a náměstek hejtmana Pavel Hroch. Primátorka Dagmar Škodová Parmová ocenila výtvarné pojetí autobusu a doplnila, že České Budějovice vstoupily do vesmíru v osobě kosmonauta Vladimíra Remka, který byl zástupcem teprve třetího státu ve vesmíru v době svého letu, který odstartoval 2. března 1978. Primátorka připojila, že když nás všechno na Zemi trápí, stačí se často podívat na nebe, aby člověk získal jiný pohled na věc.

„Je to úžasný nápad,“ konstatoval náměstek hejtmana Pavel Hroch. Doplnil, že si váží pracovníků hvězdárny, od nichž myšlenka vzešla i vzhledem k šíři programů, které nabízejí veřejnosti. Nyní například speciální pořad s hudbou Pink Floyd a obrázky vesmíru. „Jsou to osvícení lidé, kteří dělají svou práci s nadšením,“ zdůraznil Pavel Hroch.

Ředitelka Hvězdárny a planetária Jana Tichá uvedla, že planetárium už jednu reklamu na vozech MHD má. Ale tento vůz bude ještě více připomínat veřejnosti, že žijeme ve vesmíru. „Hvězdárna v Českých Budějovicích je už více než 80 let otevřena všem lidem,“ zdůraznila Jana Tichá s tím, že díky spolupráci s dopravním podnikem nyní může být vyslán do ulic autobus, který s odkazem na známý vesmírný program a číslo linky nazvala Apollo 11.

Za autory grafické podoby autobusu pak Lukáš Bank Michal uvedl, že se oproti jiným zakázkám například řešilo, jestli udělat obrazy mimo okna, ale to by znamenalo přijít o 70% plochy. Proto jsou nakonec vesmírná tělesa nebo kosmonaut vyobrazeni po celé ploše. A proti původnímu plánu se nepoužila zamýšlená fólie, na kterou se měly motivy nastříkat. Nebylo například jisté, jak by se malba chovala v myčce. Proto byl obraz vytvořen na autobus a nafocen a potom byl vytištěn a na autobus nalepen. „Experimentovali jsme, nevěděli jsme, jak se to bude chovat,“ vysvětlil Lukáš Bank Michal. V poslední době například dělali výzdobu obecního objektu i ve Vrátě.