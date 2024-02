Premiérovou jízdu připravil na 29. února Dopravní podnik města České Budějovice pro nově vyzdobený autobus. Hvězdárna si objednala vůz s obrázky ve vesmírném stylu. O realizaci se postarali sprejeři. Na výsledek se můžete podívat ve fotogalerii.

Hvězdárna si objednala vůz s obrázky ve vesmírném stylu. | Video: Deník/Edwin Otta

Ze Starých Hodějovic vyrazil ve čtvrtek dopoledne na své cesty „vesmírný“ autobus Dopravního podniku města České Budějovice. Vůz je originální pojízdnou pozvánkou na programy Hvězdárny a planetária České Budějovice.

Různí pouliční umělci už v jihočeské metropoli vylepšili několik zastávek městské hromadné dopravy nebo třeba trafostanice. Teď přidali i autobus. Cestující zažijí pocit kosmické výpravy. Vůz je vyzdobený nejen zvenku, ale i uvnitř.

Zadavatelem díla je Hvězdárna a planetárium České Budějovice. „Ručně sprejovaný autobus je něco víc, než jen pojízdný billboard,“ říká Jakub Šimánek, propagační pracovník budějovické hvězdárny. „Je to upoutávka nejen na naše planetárium, ale i na samotný vesmír a jeho krásy. Něco, co rozvíří fantazii cestujících, tak jako to dělají umělecká díla v galerii,“ dodává Jakub Šimánek s tím, že tohle dílo bude doprovázet cestující při jízdách všude po městě, protože časem má vystřídat různé linky.

Umělci Jakub „Regie 257“ Šanda a Lukáš „Bank“ Michal se na více než dva týdny zavřeli do lakovny budějovického Dopravního podniku a vyzbrojili se několika stovkami plechovek s barvami ve spreji. Pod jejich rukama se pak z běžného autobusu postupně stával originální vesmírný vůz. „Návrh jsme ladili společně s budějovickou hvězdárnou, přičemž jsme využili i nástroje umělé inteligence,“ popisuje Jakub Šanda, známý jako Regie 257. „Pak přišly na řadu přípravné práce, ochranné olepení vozu a následně série směn v lakovně. Byly to dvanáctky ruční práce s maskou na obličeji. Nakonec ještě dokončovací práce a úpravy povrchu, aby měl kosmický vůz výdrž na dlouhých cestách vesmírem. Náročná práce, ale máme z ní radost,“ těší autory pohled na výsledek.

Pro první cestující vesmírný bus vyrazil ve čtvrtek 29. února v 9.29 h z točny ve Starých Hodějovicích jako linka číslo 11. Od této chvíle by se měl držet v gravitačním poli Země po trajektoriích různých linek budějovické MHD.