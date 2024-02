Už několik zastávek městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích a okolí vylepšili pouliční umělci. Jako jedna z posledních dostala novou podobu zastávka u Malého jezu. Předtím třeba konečná v Borku. Teď se chystá do ulic jihočeské metropole vesmírný autobus.

V Borku zrekonstruovali ulici Pod Lesem a také předělali konečnou zastávku MHD. Dostala podobu trolejbusu. | Foto: Deník/Edwin Otta

Stále více příležitostí dostávají v Českých Budějovicích pouliční umělci, kteří vládnou barevnými spreji. Jejich díla je možné najít třeba na konečné zastávce u Malého jezu. Teď vyzdobili sprejeři jeden z autobusů Dopravního podniku České Budějovice tak, že cestující budou jako na vesmírné výpravě. Vůz získal obrazy na vesmírné motivy nejen uvnitř, ale i zvenčí.

Ale podobná vylepšení se neomezují na jihočeskou metropoli. Novou podobu dostala před časem i zastávka MHD na konečné v Borku. Vypadá jako trolejbus. Podle starosty obce Jaroslava Nováka se úprava zastávky prováděla současně s rekonstrukcí jen pár kroků vzdálené ulice Pod Lesem. Osloveni byli Jakub Šanda a Lukáš Michal. "Nejdříve jsme řekli, že chceme námět," vylíčil před časem pro Deník počátek originálního díla Jaroslav Novák. Obec dostala tři návrhy a vyhrál trolejbus.

Finální práce se dělaly podle fotky starého trolejbusu, kterou dodal Dopravní podnik města České Budějovice. Podle ní se pak sprejeři pustili do práce. "Děláme to už dlouho, od roku 2014 na zakázku," uvedl Jakub Šanda a doplnil, že v Českých Budějovicích vytvořili například mořské obrazy v podchodu v ulici Milady Horákové nebo pro ČEVAK zdobili objekt u ubytovny Uran na sídlišti Vltava. Nastříkání zastávky trvalo zhruba 80 hodin. Jelo se prakticky naostro, jen se muselo přepočítat měřítko.

Vůz vylepšený vesmírnou tematikou nastoupí v Českých Budějovicích do služby slavnostně 29. února 2024. Má být i originální reklamou a zvát na návštěvu hvězdárny. Cestující v autobusu zažijí pocit kosmické výpravy. Vůz je doslova pojízdným uměleckým dílem. Ručně pomalovaný je nejen zvenku, ale i uvnitř. O jeho kosmickou výzdobu se postaral tým umělců známých nejen z místní graffiti scény.

Zadavatelem díla je Hvězdárna a planetárium České Budějovice. „Ručně sprejovaný autobus je něco víc, než jen pojízdný billboard,“ říká Jakub Šimánek, propagační pracovník budějovické hvězdárny. „Je to upoutávka nejen na naše planetárium, ale i na samotný vesmír a jeho krásy. Něco, co rozvíří fantazii cestujících, tak jako to dělají umělecká díla v galerii,“ říká Jakub Šimánek s tím, že tohle dílo bude doprovázet cestující při jízdách všude po městě, protože časem má vystřídat různé linky.

Umělci Jakub „Regie 257“ Šanda a Lukáš „Bank“ Michal se na více než dva týdny zavřeli do lakovny budějovického Dopravního podniku a vyzbrojili se několika stovkami plechovek s barvami ve spreji. Pod jejich rukama se pak z běžného autobusu postupně stával originální vesmírný vůz. „Návrh jsme ladili společně s budějovickou hvězdárnou, přičemž jsme využili i nástroje umělé inteligence,“ popisuje Jakub Šanda, známý jako Regie 257. „Pak přišly na řadu přípravné práce, ochranné olepení vozu a následně série směn v lakovně. Byly to dvanáctky ruční práce s maskou na obličeji. Nakonec ještě dokončovací práce a úpravy povrchu, aby měl kosmický vůz výdrž na dlouhých cestách vesmírem. Náročná práce, ale máme z ní radost,“ těší autory pohled na výsledek.

Pro první cestující vesmírný bus vyrazí ve čtvrtek 29. února v 9.29 h z točny ve Starých Hodějovicích jako linka číslo 11. Od té doby by se měl držet v gravitačním poli Země po trajektoriích různých linek budějovické MHD.

Ke startu bude autobus připraven přibližně od 9.10 h ve výstupní zastávce Staré Hodějovice, Náves. Na palubu nastoupí i speciální hosté. Za Hvězdárnu a planetárium bude na startu přítomna ředitelka Jana Tichá a za Dopravní podnik města České Budějovice ředitel Slavoj Dolejš. První jízdy se zúčastní také zástupci města a kraje – primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová a náměstek jihočeského hejtmana Pavel Hroch.