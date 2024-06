Z České republiky ale i mnoha dalších zemí Evropy přijeli větší i menší party, jednotlivci nebo celé kluby slavné značky, která má domov v USA. Dokázala se ale prosadit i v české písni. Její stopu najdeme ve skladbě Elektrický valčík od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, kdo by neznal pasáž „Kdo tu všechno byl: …

…Italský zmrzlinář Amadeo Cosi

na motocyklu Indián

a svatý Jan, z kamene vytesán.“

Z klubu motocyklů značky Indian Zvolen přijeli Marian Šipula a Radovan Hrnčiarik. „Klub už tu byl i vloni. My ne,“ zmínil Marian Šipula a ocenil návštěvu historického centra Českých Budějovic. „Krásné město, náměstí je super,“ usmál se motorkář ze Zvolena. Z města se v sobotu po poledni vraceli na výstaviště, aby si vzali motocykly na spanilou jízdu, tradiční vrchol akce. „Na jízdu se těšíme, strašně,“ zdůraznil Radovan Hrnčiarik.

Pro registrované účastníky akce i pro všechny ostatní zájemce byl připraven program, jehož centrem se znovu stalo výstaviště. Pořadatelé nabídli koncerty, přehlídku muzejních motocyklů nebo třeba možnost projet se na motorkách při zkušebních jízdách s instruktorem. Sraz začal ve čtvrtek a skončil v neděli. Někteří příznivci motocyklů značky se ale u výstaviště objevili jen na chvíli. V pátek se nakrátko přijeli podívat členové píseckého klubu strojů Indian. „Byli jsme tady loni i předloni,“ uvedl vysoký motorkář se jmenovkou Švéd. „Teď pojedeme do Písku na komorní rodinný sraz,“ dodal Švéd v pátečním podvečeru. „Je to pořád to samé. Nemá to atmosféru prvních ročníků. Už je to taková Matějská pouť,“ shrnul výhrady za skupinku z Písku jiný člen klubu, který se může pyšnit názvem First Czech.

U zrodu značky Indian stáli podle webu motorkari.cz na konci 19. století George M. Hendee - sportovec a obchodník, který vyráběl ve Springfieldu v USA bicykly. Byl spojen i se závody cyklistů na dráze, kde se využívali vodiči, kteří měli bicykly poháněné pomocným motorkem.

Stroje pro vodiče ale byly nespolehlivé a George M. Hendee proto usiloval o výrobu spolehlivých bicyklů s motorem. V roce 1899 postavil Carl Oskar Hedström, brooklynský nástrojář švédského původu, speciální zavodní bicykl s benzínovým motorem vhodný jako vodící stroj. V lednu 1900 při výstavě v New Yorku viděl stroj George M. Hendee a pozval Carla Oskara Hedströma s jeho motocyklem do Springfieldu. Předvedení motocyklu mělo velký ohlas a oba muži pak společně připravili sériovou výrobu, která začala v roce 1901, a to byl počátek motocyklů značky Indian. Motocykly byly kvalitní a dosáhly úspěchu v USA i v cizině. První Indian vyrobený pro prodej byl veřejnosti představen 25. května 1901, vážil 42 kg a měl výkon 1,7 k.