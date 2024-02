Podchod vznikl při velké přestavbě prostoru před českobudějovickým vlakovým nádražím před několika desítkami let. Teď potřebuje zásadní opravu. Podle náměstka primátorky Petra Maroše, v jehož gesci jsou investice, je podchod vlastně mostem. Nahoře vede Nádražní ulice s veškerým provozem. Podchod měl sloužit k bezpečnému pohybu chodců pod Nádražní a mezi Žižkovou třídou, autobusovým a vlakovým nádražím. Aby se více využil, vznikly tu i obchodní prostory.

Riziko pro kočárky

Jenže od začátku byly s využíváním podchodu problémy, například se objevila kritika maminek s kočárky na příliš příkré stoupání, pokud chtěly podchod využít. Část chodců navíc neustále přecházela Nádražní ulici nebo Žižkovu třídu horem, i když to bylo nebezpečné a proti předpisům. Stížnosti byly postupem času i ohledně hygieny, protože podzemí se stalo i útočištěm bezdomovců nebo part mladistvých a pro některé z procházejících i odpadkovým košem.

Železnici čekají na Budějovicku další investice do tratí na Prahu a na Linec

Podchod u vlakového nádraží na tom byl tak špatně, že ho radnice raději nechala zamřížovat.Zdroj: Deník/Lenka PospíšilováTeď, když železobetonový skelet podchodu začíná být ve stavu, kdy bude v blízké budoucnosti potřebovat opravu, není tedy pravděpodobné, že by byl podchod ve své původní funkci zachován. „Jestli chtějí občané Nádražní podcházet, na to už nám odpověděli,“ uvedl už dříve pro Deník Petr Maroš. Podchod, který se skládá z několika větví, vlastně úplně přestal být využívaný poté, co se nahoře kvůli bezpečnosti udělaly přechody. „Používat podchod pro chodce nedává smysl,“ dodává Petr Maroš a připojuje, že investiční odbor připravil dvě studie, které se zabývaly budoucností celého prostoru. Hlavní otázka zní, zda zachovat podzemní prostor a vylepšit konstrukce s očekávanými náklady téměř za osmdesát milionů nebo zvolit jiné řešení, které by bylo i levnější.

Najít smysluplné využití

V úvahu tak nyní přichází buď celková oprava nebo nebo je možné podzemí zalít betonem. To by vyšlo zhruba na polovinu. Kompromisní třetí varianta by znamenala, že by se podzemí nezasypalo, opravilo, ale uzavřelo. Problém je najít smysluplné využití prostoru při nákladné opravě konstrukce. I údržba by stála peníze. A v případě nějakých neziskových nebo kulturních účelů by zřejmě stejně město neslo i další náklady. „Řešení se hledá,“ říká Petr Maroš a doplňuje, že rozhodnout by se mělo do poloviny roku.

Současné zábrany na vstupech se montovaly v lednu 2022 místo dočasných, které se instalovaly v říjnu 2021. Jak tehdy uvedl pro Deník Petr Šindelář, jednatel společnosti Správa domů České Budějovice, která spravuje část nemovitostí města, zábrany tvoří žárově pozinkované ocelové konstrukce u jednotlivých výstupu z podchodu. Klecovitý zátaras má v pletivu pouze drobné otvory, aby do podchodu kolemjdoucí nevhazovali odpad.

Podchod u nádraží v Budějovicích by čtenáři Deníku nechali otevřený

Odvážná vize

Podchod u vlakového nádraží.Zdroj: Deník/Lenka PospíšilováK budoucnosti podchodu se vyjadřovali i mnozí čtenáři Deníku. Zaznívaly hlavně hlasy pro zachování podchodu, ale také byli někteří pro zabetonování. Objevila se ale i odvážná dopravní vize, navrhující, že by se do podzemí před nádražím mohl „schovat“ automobilový provoz, i v souvislosti s chystaným tunelem pod kolejištěm. Ten plánuje Jihočeský kraj zhruba mezi Průmyslovou ulicí a Dobrovodskou ulicí, ale bez možnosti zajet do tunelu přímo z Dobrovodské. „Doporučuji se podívat na poslední návrh tunelu pod nádražím. Na obou koncích má být podzemní kruháč s tím, že západní konec bude mít vyústění směr Mánesova-jih a "zatím" zaslepené směr Nádražní-sever. Dát od Průmyslové až téměř k Rudolfovské auta pod zem s odbočkou do parkoviště Mercury a využít tak díru po podchodu a mít tak před nádražím pěší zónu (skoro, mohly by tam jen busy), to bychom byli světoví! Teď jen kdo tohle zaplatí…,“ míní jeden ze čtenářů s tím, že by bylo určitě možné vyřešit i vyvedení dopravy z podzemí na křižovatku Nádražní ulice s Rudolfovskou třídou.

Likvidace podchodu u nádraží? Zločin proti zdravému rozumu

Možností, jak využít podchod, by bylo více, většinou jsou ale spojeny s nějakým úskalím. Například proti automatické úschovně kol hovoří poměrně dlouhý čas pro vyzvedávání a při klasických stojanech zase obtížný přístup do podzemí. Navíc radnice už koupila od České pošty budovu poblíž nádraží, kde by případně úschovna mohla být. Před několika lety se podařilo podchod na několik dnů oživit studentům, kteří pořádají Budějovický majáles, ale bohužel, právě jen na dobu několika dnů…

Další problémy

Podchod u vlakového nádraží ale není jediným adeptem na zařazení do ankety ostuda Českých Budějovic. Našly by se i jiní. Díky současné opravě ovšem z kandidátky vypadlo samotné vlakové nádraží, které by jinak bylo horkým favoritem na vítězství. Dlouhodobě patří k problémům města například stav vozovky v Husově třídě mezi Dlouhý mostem a Mariánským náměstím nebo v Krajinské ulici, ta by se ale měla rekonstruovat letos. Kritika okolí provází třeba i stav domu v ulici Karla IV., poblíž křižovatky s Hradební ulicí. Objekt, kde v přízemí desítky let sídlilo klenotnictví, se nachází v historickém centru města. Bohužel často měnil majitele a dokonce se zde usadili bezdomovci. Aktuálně je také zamřížovaný, jako výše zmíněný podchod u nádraží a čeká na další kroky majitele.