České Budějovice chystají další ročník participativního rozpočtu. Rada města schválila také příspěvek jihočeským olympionikům.

Projekty navržené pro participativní rozpočet jsou tradičně představené na náměstí Přemysla Otakara II. na informačních panelech. | Foto: Deník/Edwin Otta

Už pátý ročník zahajuje participativní rozpočet Českých Budějovic. Rozpočet, označovaný PRO Budějce, už několik let určuje částku, která se veřejným hlasováním rozděluje mezi projekty navržené občany. V minulosti takto byla realizována třeba dětská hřiště, lavičky nad slepým ramenem Malše nebo první městský holubník v bývalých kasárnách Jana Žižky z Trocnova.

Rada města už schválila pravidla participativního rozpočtu a vyhlášení výzvy 5. ročníku. Návrhy projektů lze podávat od 1. března do 30. dubna na webu probudejce.cz. „Projekty, se kterými občané přicházejí, zajímavě doplňují investice, které ve městě realizujeme – třeba dětská hřiště, úpravy parků či pítka a mlžítka. Na vlastní realizaci participativních projektů je v městském rozpočtu, stejně jako v loňském roce, vyčleněno deset milionů korun. Úplnou novinkou letošního ročníku je, že se finálního říjnového hlasování mohou aktivně účastnit zájemci už od 15 let věku, dříve to bylo 18 let,“ říká náměstek primátorky Petr Maroš. O financích pro projekty totiž také rozhoduje při hodnocení návrhů veřejnost. Každý občan může podat pouze jeden projekt s rozpočtem do 2,5 milionu korun.

Příspěvek olympionikům

Rada města rozhodla také o další finanční podpoře, která souvisí s olympijským hnutím. Letní olympiáda nebude letos jenom v Paříži, ale také v Českých Budějovicích, kam koncem června zamíří tisíce dětí, trenéři a další členové výpravy z celé České republiky. „Centrem her mládeže od 23. do 28. června 2024 je naše krásné město a jeho blízké okolí. Bude to pro nás všechny mimořádná událost, na kterou se poctivě připravujeme od loňského roku,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová s tím, že jistou souvislost se svátkem sportovců vidí i v rozhodnutí rady města, kdy schválila finanční příspěvek Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků.

„Jsou to bývalí sportovci, kteří reprezentovali Budějce ve světě na vrcholových soutěžích, například ve volejbale, sportovní střelbě, gymnastice i v hokeji. Jejich produktivní život ale rozhodně není mnohaletý, kariéru končí dříve než třeba kantoři a často si také, kromě cenných medailí, odnášejí i zranění a nostalgii z končící slávy a věhlasu. My na ně ale určitě nezapomínáme a jejich výkonů si stále vážíme. Myslím, že bude velmi pěkné, když se právě při letní sportovní události na jihu Čech setkají původní účastníci her s olympijským nadějemi. Určitě najdou společné téma k povídání,“ dodává primátorka Dagmar Škodová Parmová.