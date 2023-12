Filozofická fakulta Jihočeské univerzity připravila pietní akt k uctění památky obětí střelby na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. České Budějovice také s ohledem na tragické události v Praze omezí kulturní akce na Českobudějovickém adventu.

Pietní shromáždění před budovou Filozofické fakulty a rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 22. prosince 2023. | Video: Deník/Edwin Otta

V pátek 22. prosince 2024 se od 10 hodin konalo v areálu Jihočeské univerzity pietní shromáždění, při kterém přítomní uctili památku obětí střelby na pražské Filozofické fakultě Karlovy univerzity minutou ticha a položením květin a zapálením svíček.

Při pietním setkání nejprve rektor Jihočeské univerzity Bohumil Jiroušek zdůraznil, že soucítí se všemi, kterých se tato situace dotýká. „Věřím v brzké uzdravení raněných. Nejvíce však myslím na všechny oběti tragédie a vyjadřuji upřímnou soustrast jejich rodinám,“ řekl Bohumil Jiroušek a vyzval k minutě ticha za oběti střelby.

Děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity Ondřej Pešek mimo jiné řekl, že Filozofická fakulta Karlovy univerzity je nejstarší z fakult nejstarší české univerzity. „Byla i včera otevřena všem lidem dobré vůle,“ upozornil Ondřej Pešek.

Před vchodem do fakulty pak za naprostého ticha mnozí přítomní položili květiny a zapalovali svíčky na památku obětí.

Advent v Budějovicích ruší kulturní akce

Vzhledem ke čtvrtečním událostem v Praze a také s přihlédnutím ke státnímu smutku, který je vyhlášený na sobotu 23. prosince, dozná jistých omezení Českobudějovický advent.

„Adventní městečko s kluzištěm zůstávají otevřené, ale hrát budou pouze koledy v tichém režimu. Ve dnech 22. a 23. prosince je zrušený živý kulturní program na pódiu Českobudějovického adventu,“ uvedl Vojen Smíšek, marketingový manažer turistické oblasti Budějovicko.

Dagmar Škodová Parmová, primátorka města České Budějovice, informovala o tom, že ve městě budou viset vlajky na půl žerdi. V sobotu v poledne se také rozezní zvony včetně Bumerinu s výzvou k minutě ticha.

V Krumlově nebude živý betlém

K pietě se přidává i Český Krumlov. „Tragédie, která se odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zasáhla každého z nás. Za město Český Krumlov vyjadřuji nesmírnou lítost a hlubokou soustrast rodinám a blízkým obětí,“ uvedl starosta města Alexandr Nogrády. Krumlovští se rozhodli zrušit naplánované sobotní akce, dvě sobotní představení živého betlému na II. zámeckém nádvoří i koncert na náměstí. V poledne se městem rozezní smuteční zvony. Také lipenský skiareál avizuje, že se v sobotu neodehrají doprovodné akce, které měly původně zpestřit lyžovačku.

Jindřichův Hradec spojí pietu s betlémským světlem

V reakci na střelbu na Karlově univerzitě vláda vyhlásila na sobotu státní smutek. Řada měst a obcí proto ruší nebo upravuje program některých akcí nebo adventních trhů. Také v Jindřichově Hradci událost zasáhne do kulturního dění.

„Je to velká tragédie a je překvapující, že i v našich končinách se něco takového může stát. V sobotu sice nemáme v adventním programu žádnou větší kulturní akci, ale mluvil jsem s panem proboštem a spojíme tradiční předání betlémského světla skauty, které proběhne v sobotu od 17 hodin na náměstí Míru, s pietou za zemřelé na univerzitě,“ řekl jindřichohradecký starosta Michal Kozár, který zároveň rodinám obětí střelby vyjádřil upřímnou soustrast.

Petr Nývlt, ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře, absolvent UK.Zdroj: Deník/Lenka PospíšilováŘeditel táborského gymnázia Pierra de Coubentina Petr Nývlt, absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, k tragédii uvedl: „Jsem šokovaný, asi jako všichni. Je mi to líto, myslím na ty pozůstalé a přeji těm zraněným, aby se dali co nejdříve do pořádku. Je úplně jedno, kde se to stalo. Byl to student filozofické fakulty, tak se to stalo tam. Mohl to být student čehokoliv jiného, tak to místo nehraje žádnou roli. Nic dalšího, co bych k tomu měl říct, mě nenapadá.“

I další města vyjadřují účast

Pietní akt se uskuteční také v Soběslavi na Táborsku, v pátek večer od 18 hodin před kostelem sv. Víta. Svou hlubokou soustrast rodinám obětí střelby a zraněným vyjádřila také na sociálních sítích města Tábor a Bechyně. vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí střelby v Praze.

"Vedení města Tábora s velkou bolestí sleduje události kolem bezprecedentního a nesmyslného činu střelce, který připravil na Filozofické fakultě UK v Praze o život mnoho nevinných lidí. V tuto chvíli město Tábor vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí střelby, myslí také na osud zraněných," uvedl Tábor na facebooku.

Město Bechyně vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí střelby, myslí také na osud zraněných. "Slovy nejde vyjádřit zármutek, který tuto událost v předvánočním čase provází. V sobotu 23. prosince bude na úřadě vyvěšena státní vlajka na půl žerdi a ve 12 hodin se rozezní zvony z kostela sv. Matěje a sv. Michaela," napsalo město.