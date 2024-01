Tisíce dětí ze základních škol čekají letos přijímací zkoušky na střední školy. Někde si je možné přijímací zkoušky vyzkoušet nanečisto. Kdo chce termín ve středu, měl by spěchat. Poslední den na přihlášku na 17. ledna 2024 je na Gymnáziu Jírovcova středa 10. ledna. K mání ale bude třeba i sobota 20. ledna na Gymnáziu Česká.

Přijímací zkoušky na Gymnáziu Česká v Českých Budějovicích. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Jednou ze škol, kde připravují přijímačky nanečisto, je Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích. Na Jírovcovce zvou tradičně zájemce na středu. Letos to bude 17. ledna odpoledne pro čtyřleté i osmileté gymnázium. „Poslední den na přihlášky je středa 10. ledna,“ upozorňuje zástupkyně ředitele Lenka Kudrličková. Skutečné přijímačky čekají na uchazeče v dubnu. Teď je možné hlavně si zažít atmosféru, otestovat si čas na odpovědi nebo styl otázek. Samotný test přijímaček bude na všech českobudějovických státních gymnáziích, která se akce účastní stejný.

Podle Lenky Kudrličkové nabízejí tuto možnost pro budoucí uchazeče o studium už dlouho. Existuje i předběžná spolupráce některých státních gymnázií v jihočeské metropoli. „Gymnázia jsou domluvena. Vybralo se jedno zadání z Cermatu, které je všude stejné,“ říká o přípravě přijímaček nanečisto Lenka Kudrličková a doplňuje, že se liší jen termín. Výsledky si pak mohou absolventi různě porovnat. Tuhle informaci ale dostávají rodiče i děti už při dnu otevřených dveří, aby se mohli v klidu rozhodnout se znalostí všech okolností. Někomu vyhovuje pracovní den, jinému spíše sobota.

Zkoušky i doma

Jak ale Lenka Kudrličková říká, lze si zkoušky otestovat i doma. Cermat před časem uvolnil na internetu některé testy pro všechny zájemce. Na školách se ale z přijímačky nanečisto platí v řádu několika set korun, protože je třeba uhradit přípravu, dozor při testech a jejich vyhodnocení a například i energie, protože se akce koná mimo vyučování.

Zkouška přijímaček může být i pobídkou ke zvýšení „učební“ snahy. Antonín Sekyrka, ředitel Gymnázia Česká v Českých Budějovicích, popisuje, jak řadu dětí motivovalo, když zjistili, kolik je vlastně uchazečů. Podobně o přijímačkách nanečisto mluví zástupkyně ředitele Základní školy Trhové Sviny Jana Matoušková. „Z minulého školního roku víme, že je děti opravdu využívaly docela dost, letos jim to také nabízíme,“ uvedla pro Deník Jana Matoušková. Doplnila, že minulý rok učila v 9. třídě a často pak slyšela od dětí: „Já byl támhle a mám 30 bodů. A já byl támhle a měl jsem 25 bodů,“ komentovali žáci svou úspěšnost s tím, že třeba musejí přidat v přípravě.

Vloni dvě stě padesát zájemců

Na Gymnáziu Česká v minulém roce přivítali na přijímačky nanečisto na 250 zájemců. „Teď jich máme kolem dvou set. Ale zájemci mají ještě týden, aby se přihlásili,“ říká Antonín Sekyrka. V úterý 9. ledna přitom nabídli v rámci dne otevřených dveří příchozím malé putování po škole se stanovišti s razítky a odměnou za kompletní seznam razítek znamená poukaz na absolvování druhého termínu přijímaček nanečisto zdarma. První termín, bude 20. ledna, druhý v polovině února. „Pořádáme 16. února Noc mladých vědců a umělců a předtím, v pátek večer, nabídneme další termín přijímaček nanečisto.

Antonín Sekyrka dodal, že zkouška testů byla pro děti dobrá třeba v tom, že poprvé při takové příležitosti viděly jinou školu, než na jakou byly zvyklé. A velký zájem o přijímačky nanečisto odpovídal i tomu, že tradičně je v Českých Budějovicích velký převis zájmu o studium.

Přihlášky na skutečné přijímací řízení by měli zájemci letos podávat od 1. do 20. února a zkoušky by se měly absolvovat tradičně v dubnu.