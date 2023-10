V dalším ročníku takzvaného participativního rozpočtu je v jihočeské metropoli přihlášeno 18 projektů, několik hřišť doplňují třeba návrhy na Budnu - budějovickou dílnu, městský sad nebo úpravy u Mlýnské stoky. Hlasovat pro svého favorita můžete několika způsoby.

Participativní rozpočet v Českých Budějovicích už podpořil lavičky nad slepým ramenem Malše. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Až do konce října je možné hlasovat o tom, které z 18 návrhů zařazených do participativního rozpočtu v Českých Budějovicích se budou realizovat.

Hlasování o projektech začalo v neděli 1. října a trvá po celý měsíc. „Návrhy na projekty jsou rozesety po celém městě. Důležité je, že se ke všem nápadům vyjadřovali místní občané v územních komisích – díky tomu máme jistotu, že je o projekt v dané části Budějovic zájem,“ uvedl k návrhům náměstek primátorky Petr Maroš. Celkem 18 projektů bylo vyhodnoceno jako proveditelných a pro lokalitu prospěšných. Obsah záměrů je neobyčejně pestrý – od sportu, přes kulturní aktivity až po občanskou vybavenost.

Stejně jako v minulých letech má každý občan 2 hlasy. Hlasování je možné buď elektronicky na stránkách www.probudejce.cz či osobně v turistickém informačním centru města na radnici. Z městského rozpočtu je na projekty vyčleněno 10 milionů korun. Podpořeny budou záměry s největší podporou, které se v součtu vejdou do této částky. Uskutečnění všech navržených projektů by vyžadovalo zhruba 35 milionů korun.

Městský sad

V návrzích je několik hřišť. Dále třeba projekt městského sadu. Jeho cílem je proměna nevyužité proluky v Novém Vrátě mezi ulicemi K Lučinám a Bohuslava Martinů v městský ovocný sad. Sad by se podle navrhovatelů mohl stát dalším místem k upevňování sousedských vztahů a umožní společné potkávání napříč generacemi. Navrhovatelé chtějí vysadit vzrostlé ovocné stromy a umístit lavičky. Proluka je momentálně zarostlá trávou a nevybízí k trávení volného času. „Návštěvníci se budou moci seznámit s různými druhy ovocných stromů a keřů i jejich údržbou a ochutnat různé jedlé plody. Stromy a keře také přilákají do tohoto prostoru motýly a ptáky,“ píšou v průvodním dokumentu projektu autoři a dodávají, že v Novém Vrátě neustále rostou nové průmyslové objekty, a proto je třeba myslet na podporování přírodních ploch určených k rekreaci a regeneraci, aby zde byla zachována rovnováha.

Lavičky pro letňák

Jiným uchazečem o podporu je návrh nového sezení v Letním kině Háječek, kde každý rok přivítají více než dvacet tisíc diváků. „Pohodlné sezení je nedílnou součástí celého kulturního zážitku. Současné lavičky pamatují první roky života letňáku a nesplňují současná očekávání. Faktem zůstává, že lavičky jsou i nebezpečné. Lze se o ně poškrabat, poškodit nebo natrhnout oblečení. Velmi špatně se kvůli svému stáří čistí, tedy jsou neustále mírně špinavé, navíc jsou některé již rozbité a praskají,“ uvádějí navrhovatelé projektu.

V případě úspěchu by se mělo jednat o celkovou výměnu současného sezení, tedy sedátka a opěrátka, které by mělo mít jiný rozměr, tvar, ergonomii i materiál. Současně by mělo dojít k očíslování řad i sedadel, které může ale nemusí provozovatel používat a získat tak lepší přehled o celkové kapacitě sezení v letním kině včetně možnosti označení řad pod střechou, zvýhodnění některých řad nebo konkrétních míst atd.

Budějovická dílna

Hlasuje se také o Budně čili budějovické dílně. Cílem je podle průvodního materiálu k projektu propojit mladou generaci s tou starší, přenášet zkušenosti a podporovat tvůrčí a technologický rozvoj. Celkově projekt usiluje o vytvoření inspirativního místa, kde se nápady mění ve skutečnost a komunita společně tvoří. V Budějovicích podle navrhovatelů chybí místo, kam by si mohl kdokoliv kdykoliv zajít a něco vlastního si vyrobit.

Projekty navržené pro participativní rozpočet jsou tradičně představeny na náměstí Přemysla Otakara II. na informačních panelech.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Navrhovatelé si myslí, že chybí prostor, kde by se scházeli kutilové a povídali si o tom, co je doma napadlo, co zrovna dělají a hlavně jak to dělají. Prostor, kde by se předávaly zkušenosti a řemeslo. Prostor, kde by se lidé mohli dozvědět o nových technologiích a hlavně si na ně sáhnout. Prostor, kde by se nápady stávaly skutečností. Proto je mezi projekty zařazen i návrh Budny. Místa, kde bude nejen veškeré potřebné vybavení, ale bude tam i komunita lidí, kteří ho naučí používat. Místo, kde bude konstantně probíhat výuka. Ať už se jedná o 3D modelování, programování, návrh elektroniky, ale i práci s různými materiály, řezbářství, šití apod. Místo, kde budou probíhat různé národní či mezinárodní soutěže a místo, které bude v lidech probouzet soutěživost, hravost a týmového ducha.

Podél Mlýnské stoky

Cílem dalšího projektu je obnova cesty vedoucí podél levého břehu Mlýnské stoky u ulice Polní v Havlíčkově kolonii, doplnění dřevěného mobiliáře pro zlepšení kvality této části liniového parku a scelení stávající aleje výsadbou nových stromů. Hojně využívaná pěší cesta podél Mlýnského náhonu směrem k Velkému jezu je po dešti podle autorů projektu plná kaluží a svou kvalitou neodpovídá intenzitě využití. Místní obyvatelé tak mají zájem o její obnovu a pravidelnou údržbu. Krásné říční prostředí přímo vybízí k doplnění ploch k sezení v podobě jednoduchých dřevěných konstrukcí umístěných na technologických betonových objektech sousedících se stokou, mol pro malé rybáře a dřevěných prvků k sezení na hraně břehu a volného prostranství bývalého hřiště "Regule".

Návrh obsahuje doplnění stromů jak chybějících, tak nových, aby podél toku vznikla souvislá alej. Průběh nové cesty by měl vycházet ze stopy nynější pěšiny. Přírodní materiálové řešení cesty mlatovým povrchem a jednotlivých dřevěných prvků by mělo být v souladu s připravovanými obnovami parků, které s projektem sousedí a které inspirovaly tento návrh (park Polní, Mánesova a Čechova).

Už slouží holubník nebo lavičky nad Malší

Participativní rozpočet je součástí budějovického rozpočtu, ale jako zvláštní kapitola. Mezi akcemi, které už se uskutečnily, patří lavičky nad slepým ramenem Malše naproti Sokolskému ostrovu a v těchto dnech právě začíná sloužit městský holubník.

Městský holubník funguje v Žižkových kasárnách.Zdroj: Magistrát města České Budějovice