Velká rekonstrukce plochy v centru českobudějovického sídliště už dostává finální podobu. Hotovo má být zhruba do měsíce.

Rekonstrukce náměstíčka na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. | Video: Edwin Otta

„Rostliny jsou laděné tak, aby tu přes celý rok něco kvetlo,“ říká českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová o nové výsadbě na sídlišti Vltava. Jsou to květiny i stromy na malém náměstíčku, kde radnice finišuje s rekonstrukcí. Primátorka dodává, že se v místě uplatní nový závlahový systém, který je v souladu s celkovou strategií města v oblasti boje s klimatickou změnou. A zdůrazňuje, že na akci přispěly i takzvané Norské fondy částkou 18,2 milionu korun.

„Závlahový komplex umožní zachycovat dešťovou vodu, vodu uchovávat a postupně ji použít pro závlahy,“ upozorňuje Dagmar Škodová Parmová s tím, že systém je řízený počítačem.

Prašné cesty mizí

Náměstek primátorky Petr Maroš doplnil, že akce vyjde radnici na 24 milionů korun a dotace z Norských fondů velkou měrou rozhodla o tom, že se město do rekonstrukce náměstíčka pustilo. „Bude to opravdu hezké,“ uvedl Petr Maroš a připojil, že chce poděkovat občanům, kteří vlastně bydlí půl roku na staveništi, za trpělivost. Připomněl, že k obnově plochy se přistoupilo mimo jiné proto, že zde byly jen mlatové cesty, v suchém létě prašné, které nelákaly k procházce či k posezení na náměstíčku. A navíc prášily i do okolí.

Vzdělání a řemeslo na budějovickém výstavišti doplní čtyři vysoké školy

„Zhruba za měsíc by mělo náměstíčko dostat finální podobu,“ zmínil Petr Maroš přímo na dokončované stavbě 31. října. V současnosti se sázejí rostliny a dláždí a asfaltují cesty. Stromy se zde vysazují jako náhradní výsadba za stromy, které padly kvůli výstavbě horkovodu z Temelína. V první listopadové dekádě už by se měly osazovat lavičky. A osazen zde bude také velký baldachýn, aby na náměstí stínil a aby se tak zpříjemnil pobyt v lokalitě a lidé si tu mohli posedět ve stínu i v horkých dnech.

Náměstí už zdobí vysazené trvalky, platany a ambroně, které ještě během podzimu doplní okrasné neplodící třešně. Aktuálně se kompletuje veřejné osvětlení. V příštím týdnu začne instalace mobiliáře - vedle nových laviček také stojanů pro kola a odpadkových košů.