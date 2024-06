V Českých Budějovicích po letech znovu jezdí tramvaj. Nepotřebuje ani koleje

Do Českých Budějovic se po dlouhých 74 letech vrací tramvaj. V rámci oslav 115 let místní MHD Dopravní podnik města České Budějovice převlékl do podoby původní tramvaje z roku 1909 jeden z elektrobusů Škoda 29BB. Má to jasnou výhodu, nejsou potřeba koleje. Poprvé se lidé svezli ve čtvrtek 13. června.

Do centra Budějovic se po 74 letech vrátila tramvaj. V rámci oslav 115 let místní MHD za ni převlékli elektrobus Škoda 29BB. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek