Červená a růžová srdíčka s láskyplnými i jinými citáty se znovu objeví ve vozech sedmi linek českobudějovické MHD. Svůj vzkaz může nechat ve voze vyvěsit každý. A každý si také může nějaký vzkaz, který se mu zalíbí, odnést k obdarování někoho dalšího.

Přečtěte si, co píší Budějčáci k Valentýnu svým blízkým. A přidejte svůj vzkaz. | Foto: Dopravní podnik města České Budějovice

Dopravní podnik v Českých Budějovicích se znovu vrátí k akci, která pravidelně zpestřuje cestování okolo svátku svatého Valentýna.

Už příští týden bude ve znamení lásky. Tak proč ji neoslavit i v MHD? Dopravní podnik města České Budějovice opět po roce vypraví zamilované autobusy. Těšit se můžete na srdíčka s citáty, filmovými hláškami, výňatky z poezie a také s různými vzkazy. Valentýnskou MHD se můžete svézt v úterý 13. a ve středu 14. února 2024. Autory vzkazů se mohou stát i samotní cestující.

Využití srdíček je různorodé. Potěšit se jimi můžete přímo v MHD, odnést si je na památku nebo je věnovat svým blízkým. „Cestující si z vozů budou moci srdíčka se vzkazy vzít a odnést je jako valentýnky pro své blízké,“ upozorňuje tisková mluvčí DPMČB Barbora Fišer. Vzkazy na srdíčkách ale nemusí být jen zamilované. Předpřipravené vzkazy i personalizované valentýnky můžou být pro všechny, kteří chtějí originálním způsobem vyznat lásku nebo jen potěšit své blízké – nejen partnery, ale i děti, rodiče, prarodiče, sourozence, přátele nebo třeba kolegy. „Stejně tak je možné nějakým vzkazem zlepšit den komukoliv, kdo si váš vzkaz v průběhu cesty přečte,“ doplňuje Barbora Fišer.

A mluvčí dopravního podniku vyzývá všechny zájemce, aby neváhali a své láskyplné i jiné vzkazy posílali na e-mail marketing@dpmcb.cz, a to nejpozději do čtvrtka 8. února 2024. „V dopravním podniku je za vás přepíšou na srdíčka a zavěsí do valentýnských vozů. A pak už se můžete těšit, až srdíčko se svým vzkazem nebo s hláškou z vašeho oblíbeného filmu objevíte,“ říká Barbora Fišer.

Srdíčka budou vyvěšena ve vybraných spojích na linkách 2, 3, 5, 7 a ve všech spojích linek 21, 22 a 23. Jízdní řád vyzdobených vozů bude před akcí zveřejněn na www.dpmcb.cz a na sociálních sítích Dopravního podniku města České Budějovice (Facebook a Instagram).