Vánoční jedle, která zdobila přes měsíc náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích, se v pátek 12. ledna nadobro odstěhovala.

Odvoz vánoční jedle z náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. | Foto: archiv magistrátu města České Budějovice

Příběh dalšího českobudějovického vánočního stromu se v pátek 12. ledna dopoledne uzavřel. Pracovníci společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích částečně rozřezali adventní jedli a ta se vydala na několik míst určení. Větve půjdou na štěpky a podstatná část bude převezena do manipulačního skladu a poté do dřevozpracujího závodu.

Budějovický vánoční strom se tak stal už jen vzpomínkou. Zopakoval přitom úspěchy svých předchůdců a České Budějovice se mohou opět pyšnit tím, že jejich vánoční strom vyhrál jednu z anket, které se na toto téma konají v České republice. „Osmnáct metrů vysoká jedle na náměstí Přemysla Otakara II. nám dělala radost od 17. listopadu loňského roku. Dokázala vyhrát v anketě o nejpěknější vánoční strom, samou chválu sbírala po celé republice a my jsme na to samozřejmě náležitě hrdí. Nebereme to ale jako samozřejmost, vždycky je to velmi radostná událost, kterou se pokusíme zopakovat i letos,“ řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová a zároveň prozradila, že město má už teď tři nabídky na darování potenciálního „zlatého medailisty“.

Nejhezčí pohlednice republiky je ze Šumavy od Tomáše Navary

Primátorka v souvislosti s Českobudějovickým adventem připomněla, že jedle zdobila obdivované adventní městečko, které dokonce bylo v The Times v top desítce nejkrásnějších adventních měst v Evropě. Pro loňský rok získalo novou podobu, více typů stánků i úplně nový betlém.

Vánoční strom byl 18 metrů vysoký a tentokrát byl dovezen z Kaliště. Jedli darovala rodina, která měla obavy z toho, že se strom nakláněl.