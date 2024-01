Tři králové navštívili většinu našich domácností, v mnoha z nich je s tím spojeno i odstrojení a likvidace vánočního stromku. V Českých Budějovicích je pracovníci společnosti FCC budou svážet do 23. února.

Kam s vánočními stromky? Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Roman Braný ze společnosti FCC České Budějovice, která svoz odpadu zajišťuje, připomínal, že stromek nepatří na chodník, dovnitř nádoby na komunální odpad ani k nádobám na bioodpad. „Prosíme občany, aby stromky odkládali u stanovišť na tříděný odpad, na sídlištích u klasických kontejnerů. Obsluha svozového vozu stromky naloží a odveze,“ uvedl.

Svoz stromků z ulic bude pokračovat do 23. února. Poté je bude možné odnést do sběrného dvora.

Harmonogram svozu Po – Vltava, Máj, Šumava, H. Dvory, Zavadilka, České Vrbné Út – S. Vrbné, Třebotovice, Kaliště, N. Vráto, Husova kolonie St – střed města, Pražské předměstí, Havlíčkova kolonie, Kněžské Dvory, Nemanice Čt – Vltava, Máj, Šumava, H. Dvory, Zavadilka, České Vrbné Pá – Rožnov, N. Hodějovice, Mladé

„Stromky prosím očistěte od ozdob, pokud někde zůstane zapomenutý například háček, tak to samozřejmě nevadí. Materiál ze stromků poslouží k dalšímu využití, zejména jako součást biomasy pro výrobu tepla v zařízení k tomu určených,“ nastínil jejich další využití.

Současně s tím doplnil, že zbytky stromků, které nelze využit pro výrobu tepla, slouží jako technologický materiál pro rekultivaci kalojemů.

K dobrému účelu poslouží na území Českých Budějovic i stromky, které se před Vánoci neprodaly. Jak uvedl jednatel Lesů a rybníků města České Budějovice Jiří Staněk, poputují zpět do lesů. „Protože neobsahují ozdoby, necháme je okousat v obůrce,“ dodal.

Budějovický strom zmizí v pátek

„Osmnáct metrů vysoká jedle na náměstí Přemysla Otakara II. nám dělala radost od 17. listopadu loňského roku. Už po několikáté dokázala vyhrát v anketě o nejpěknější strom, samou chválu sbírala po celé republice a my jsme na to samozřejmě náležitě hrdí. Nebereme to ale jako samozřejmost, vždycky je to velmi radostná událost, kterou se pokusíme zopakovat i letos,“ řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová a zároveň prozradila, že město má už teď tři nabídky na darování potenciálního „zlatého medailisty“.

V pátek 12. ledna v 8.30 hodin pracovníci společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice jedli na místě částečně rozřežou, její větve půjdou na štěpky a podstatná část bude převezena do manipulačního skladu a poté do dřevozpracujího závodu.