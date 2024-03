Potmě se v sobotu večer ocitla část Českých Budějovic. V některých lokalitách nefungovalo veřejné osvětlení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Turek

Podle ohlasů od našich čtenářů byla potmě například část krajského města od Nemanic k centru.

Veřejné osvětlení v Českých Budějovicích spravuje dopravní podnik. Podle dispečinku Dopravního podniku města České Budějovice výpadek veřejného osvětlení trval v sobotu večer jen krátce, a to do 19.46 do 19.55 hodin. Příčina závady prý byla na straně dodavatele elektrické energie.

