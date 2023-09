Když si dáváte v restauraci steak nebo si kupujete hovězí na tatarák, je velká pravděpodobnost, že maso pochází z jedince plemene Aberdeen Angus. Jestli chcete vidět výstavní kousky tohoto plemene, můžete zdarma zajít o nadcházejícím víkendu na Výstaviště České Budějovice. V sobotu se předvedou telata, krávy i býci v rámci programu pro celé rodiny, chybět nebudou stánky s hamburgery nebo zábavou pro děti.

Mezinárodní kongres chovatelů plemene Aberdeen Angus se bude letos konat v ČR 8. - 16. září. Na Výstavišti České Budějovice se chystá i národní šampionát plemene. Na snímku plakát akce. | Foto: archiv Martina Nejdla

„Je to jako soutěž miss. Chovatelé zvířata fénují, tupírují, stříhají se hlavy,“ říká za organizátory Milan Šebelka o hodnocení, které se chystá v neděli v areálu Výstaviště České Budějovice pro telata, krávy a býky ve 14 kategoriích. Bodovat se bude exteriér, krok, zadek, hřbet, kde jsou důležité masné partie, nebo i ovladatelnost. Soutěž je určena pro jedno z nejoblíbenějších masných plemen - Aberdeen Angus, které se vedle chutného masa vyznačuje třeba tím, že nemá rohy.

Hodnocení se koná v neděli při odborné akci, na kterou se veřejnost musí předem registrovat, bodování se ujmou rozhodčí z Kanady, Skotska a Austrálie. Už v sobotu ale bude na výstavišti připraven program pro celou rodinu.

„Otevřeno bude od devíti hodin, od deseti hodin se budou v sobotu konat komentované prohlídky zvířat,“ říká Martin Nejdl, člen rady české plemenné knihy Aberdeen Angus. Zvířata, přičemž plemenní býci váží třeba 1300 nebo 1400 kilogramů, budou vystavena pod střechou a také na venkovních plochách. Speciality z hovězího masa nabídnou gastrostánky. Nad rožněm se bude opékat maso z mladého býka. „Připraven bude i malý program pro děti,“ doplňuje k sobotě Martin Nejdl s tím, že prohlédnout si bude možné i malou expozici zemědělské techniky a vstup v sobotu i v neděli je zdarma.

Podle Mojmíra Severina, předsedy představenstva Výstaviště České Budějovice, bude program zajímavý chovatelsky, ale velice přitažlivý bude i pro neodbornou veřejnost. Výstaviště podle Mojmíra Severina při této příležitosti využije své tradiční široké zázemí pro velké zemědělské a potravinářské akce i pro odbornou kongresovou turistiku. Termín byl schválně vybrán týden po Zemi živitelce, což umožní snížit náklady. „V pavilonu Z bude chovatelská konference, v pavilonu T1 předvadiště a v pavilonu T2 catering,“ vypočetl Mojmír Severin.

Milan Šebelka, předseda české Asociace chovatelů plemene Aberdeen Angus, poděkoval výstavišti, že pořadatelům mezinárodního kongresu chovatelů vyšlo vstříc a že se vrchol akce uskuteční na jihu Čech. Zdůraznil, že v jižních Čechách je největší rozloha pastvin ze všech krajů republiky, zhruba 70 000 hektarů, a sousední kraje, Plzeňský a Vysočina, jsou také chovatelsky velmi významné. V tuzemské plemenné knize Aberdeen Angus je 150 členů a dalších 30 zájmových členů. V knize je zapsáno 5000 chovných matek. „Je to druhé nejrozšířenější masné plemeno v České republice,“ dodává Milan Šebelka s tím, že v komerčních chovech je přibližně desetkrát více zvířat tohoto plemene. Sám chová Aberdeen Angusy v Rančicích u Kamenného Újezdu na Českobudějovicku.

Odborná konference, která se chystá od pátku bude mít hlavní program v Českých Budějovicích, ale pro 180 delegátů z 28 zemí je podle Martina Nejdla připravena řada zajímavostí na celý týden. Přijíždět začnou účastníci v pátek 8. září, ubytovaní budou v hotelu Clarion. Odborným vrcholem akce bude nedělní šampionát plemene a celý den odborný program. Pokud by se veřejnost mimo sobotu chtěla podívat i na nedělní akci, kam je také vstup zdarma, je třeba se předem registrovat na adrese worldangus2023.cz a v pondělí pak až do pátku následuje další program. Účastníci kongresu si prohlédnou i ostatní kraje a čekají je třeba i prohlídky historických památek v Českých Budějovicích nebo Praze. „Navštívíme i referenční farmy. Větší, moderní, robotizované i rodinné farmy do 30 zvířat,“ doplňuje k programu Martin Nejdl.

Podle Hany Šťastné, ředitelky Regionální agrární komory Jihočeského kraje, se první tele plemene Aberdeen Angus objevilo v regionu v roce 1992. „Pro mě to tehdy byla exotická zvířata. Netušila jsem, že se jihočeští chovatelé dopracují tak rychle na tu úroveň, že budou hostit chovatele z celého světa, jsme na to pyšní,“ zdůrazňuje Hana Šťastná.