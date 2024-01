Dva muži zachránili život podnapilému padesátníkovi, který spadl do řeky Malše v Českých Budějovicích. Nejdříve se mu pokoušeli hodit vodítko, ale když se začal potápět, jeden z nich pro něj skočil do vody.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Edwin Otta

Jdete venčit psa a najednou bojujete o život jiného chlapa. To se dnes, v úterý 30. ledna, v půl třetí odpoledne přihodilo dvěma mužům v Českých Budějovicích. „Pan Milan venčil svého psa u řeky poblíž domu v Plavské a nezávisle na něm ještě další, trochu mladší muž. Oba si všimli silně podroušeného, zhruba pětapadesátiletého chlapa, který kolem řeky vedl kolo,“ uvedl k případu policejní mluvčí Jiří Matzner.

Oběma pánům nejspíš blesklo hlavou, že bude mít asi doma veselo, ale vzápětí je humor přešel. Muž náhle přes kolo přepadl a zmizel v řece. Oba přítomní se mu ze břehu pokoušeli hodit vodítko, ale nebyl schopný ho zachytit. Mladší z obou zachránců volal na tísňovou linku, a když začala tonoucímu mizet hlava pod vodou, pan Milan pro něho skočil.

Leoš Mareš sliby plní. Daroval přes 1,2 milionu učitelce z Kamenného Újezda

„Ta voda, to byl trochu šok. A to nejsem žádná měkkota, také jsem myslel, že na něho dosáhnu, ale najednou byla hloubka a už jsem musel plavat. Chlap začal vypouštět bublinky a mizel mi pod vodou. V jednom okamžiku jsem dosáhl na jeho batoh, co měl na zádech a podařilo se mi ho přitáhnout ke břehu. Tam už mi pomohl druhý zachránce a vytáhl ho na břeh. S ohledem na alkohol, který jsem z něho cítil… No, asi by to bez nás nedal,“ popsal celou událost.

Další překvapení čekalo na oba zachránce krátce poté, co muže vytáhli na břeh. Ten totiž po chvíli popadl své kolo a z místa zmizel. „Pan Milan se šel domů převléci a policistům zavolal, aby zjistil, zda je muž v pořádku. Toho nakonec policejní hlídka našla nedaleko, před jeho domem a pro jistotu k němu navedla záchranáře. Policistům sám řekl, že už mu nic není,“ dodal Jiří Matzner s tím, že v pořádku je jen díky dvěma skutečným chlapům.