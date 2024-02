Na pozemcích ZŠ a MŠ L. Kuby v Rožnově se začne budovat nové víceúčelové hřiště už v dubnu 2024. „Smlouva se zhotovitelem, společností Eurovia CS, a.s., je podepsána. Stavba zahrnuje hlavní hrací plochu s běžeckou dráhou, dále sektory pro skok daleký a vrh koulí a samostatné hřiště pro míčové hry – volejbal a basketbal. Škola měla velký zájem, aby tam vzniklo moderní zařízení pro školáky i předškoláky a my jí tak vycházíme vstříc. Hotovo by mělo být asi za čtyři měsíce,“ uvedl náměstek primátorky Petr Maroš.