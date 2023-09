Zastupitelé v jihočeské metropoli v pondělí odsouhlasili šest milionů pro ústav, který se stará o projekt Evropské hlavní město kultury. A rozhodli také o vypsání dvou velkých veřejných zakázek.

Historické foto. Bezručovo, dnes Zátkovo, nábřeží. Dokončení regulace Malše a přístavba divadla. | Foto: Ze sbírky fotografií a pohlednic Jiřího Dvořáka poskytl Státní okresní archiv České Budějovice

Jihočeská metropole začne hledat firmy, které by přestavěly Zátkovo nábřeží před Slavií nebo postavily parkovací dům na sídlišti Máj. Schválili to na posledním jednání v pondělí 18. září 2023 zastupitelé, když rozhodli o vypsání veřejných zakázek na uvedené akce.

Mimo jiné schválili také školské obvody pro některé obce z okolí. Děti z Roudného by tak měly dojíždět do Dukelské, pro Komařice byla jako základka společného školského obvodu schválena Grünwaldova, vrátecké děti budou dojíždět do sousedství do školy v Novém Vrátě a obec Planá má jako „domovskou“ základku určenou ZŠ Nerudova.

Komise z Evropy si prošla a zažila Budějovice, boj o město kultury vrcholí

Velká debata se v zastupitelstvu týkala aktivit, které v Českých Budějovicích souvisejí nebo budou souviset s titulem Evropské hlavní město kultury. Dosud město vynaložilo v tomto ohledu 12 milionů korun. A do konce roku přidá dalších šest milionů na činnost ústavu, který zajišťoval podání přihlášky a zahájil první akce, díky nimž byly České Budějovice vybrané pro reprezentaci České republiky v Evropě. Do konce roku chce ale město najít nové vedení ústavu, který by měl v budoucnu projekt z velké části zastřešovat.