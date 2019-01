České Budějovice – Příštích deset let povozí cestující na jihočeských železnicích České dráhy. Jsou jediným zájemcem o jejich provozování.

České dráhy - Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Divíšek

Tendr na provozování jihočeských železnic od prosince 2019 po dobu deseti let Jihočeský kraj vloni zrušil. Přihlásily se jen České dráhy, které podle krajského radního pro veřejné zakázky Antonína Kráka (ČSSD) navrhovaly cenu za ujetý kilometr navýšenou o 80 až 90 % oproti současné, která je 114,90 koruny. „U elektrické trakce to znamená přes 200 korun za vlakový kilometr. Takovou cenu nemůžeme akceptovat,“ uvedl Antonín Krák.



Poté kraj vypsal přímé zadání, obdržel jen dvě nabídky. Zájem projevily akciová společnost České dráhy a firma Leo Express. Ta ale ve středu z tržních konzultací odstoupila, neboť uspěla ve Zlínském kraji. „Ve hře zůstávají pouze České dráhy, dosavadní dopravce, jež budou provozovat tři soubory – trakci motorovou a elektrickou a elektrickou na trati číslo 202 Tábor – Bechyně,“ uvedl krajský radní pro dopravu Jiří Švec (STAN). Trať zvaná Bechyňka je specifická napětím 1500 voltů, proto vyžaduje zvláštní vlaky, které jiný dopravce nemá. ČD budou tedy jezdit na všech jihočeských kolejích s výjimkou oblasti tzv. šumavských lokálek, kde se pohybuje společnost GW Train. Předpokládaný objem zakázky je 6,5 miliardy korun. Ročně vlaky najedou pět milionů kilometrů.



DOJEDNÁNÍ CENY



Nyní jde o vyjednání co nejpříznivější ceny. „Počítali jsme s prostředky z operačního programu Dopravce, za něž by si společnost pořídila námi požadované nové vlakové jednotky – nízkopodlažní, klimatizované, perfektně vybavené, s wifi a podobně,“ vysvětlil Jiří Švec.



Když peníze nejsou, je nutné slevit, neboť nákup nových souprav prostřednictvím odpisů zaplatí kraj. Hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) ujišťuje, že přesto se v kraji objeví nové, moderní, komfortní vlaky.



Na cenu, kterou bude kraj dopravci platit, bude mít vliv i skutečnost, že v celé zemi soutěží nejen vlakoví, ale i autobusoví dopravci a všichni dopravci musejí skládat bankovní garance, investovat do výbavy, pořízení vlakových jednotek či autobusů. K tomu je třeba přičíst růst cen energií, mezd, oprav atd. Na nasazení nových vlaků budou mít ČD přechodné čtyřleté období.



„Pokud se s Českým drahami domluvíme na přijatelných podmínkách, uzavřeme do konce dubna smlouvu o smlouvě budoucí,“ plánuje Ivana Stráská. Další jihočeská „desetiletka“ na železnici začne letos v prosinci.