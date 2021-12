V neděli 12. prosince 2021 začne platit nový jízdní řád Českých drah (ČD). Kdo jezdí pravidelně a „po paměti“ měl by si překontrolovat, jestli se mu například nezmění odjezdy posledních vlaků. Stane se to na několika tratích, mimo jiné z Českých Budějovic do Českých Velenic, Horního Dvořiště či do Strakonic.

Podle tiskového mluvčího ČD Lukáše Kubáta zůstane v Jihočeském kraji rozsah regionální dopravy, kterou firma zajišťuje, na podobné úrovni, jako po změně grafikonu letos v červnu. Přibudou například modernější soupravy. „V průběhu platnosti nového jízdního řádu ČD postupně nasadí do provozu celkem deset zcela nových jednotek RegioPanter,“ říká Lukáš Kubát. Nová vozidla doplní stávající soupravy stejné řady, které nyní znají cestující z trati Strakonice – České Budějovice – České Velenice. Začnou jezdit i na linkách z krajské metropole do Písku, Jindřichova Hradce, Horního Dvořiště a Tábora.

Na Tábor poslední

Jako poslední v pořadí se dostanou nové soupravy na trať z Českých Budějovic do Tábora. Bude to totiž možné až po dokončení modernizace úseku tratě Soběslav – Doubí u Tábora. Ta má skončit v závěru roku 2022 a mimo jiné má přitom dojít ke zrušení stanice Roudná a k otevření nové zastávky Myslkovice.

K úpravám dojde také na řadě tratí o školním volnu, kdy budou spoje jezdit i přes prázdniny, třeba proto, že jsou využívány turisty nebo v ranních a odpoledních hodinách k cestám do zaměstnání. Regionální vlaky, které ČD zajišťují na základě smluv s Jihočeským krajem, ujedou v novém jízdním řádu 2021/2022 celkem 4,686 mil. vlakokilometrů. V pracovní dny budou ČD v regionu vypravovat 290 vlaků, o víkendech a svátcích 211 spojů. V jižních Čechách na železnici nabízejí služby například také společnosti ARRIVA nebo GW Train.

Na Lipně startují lyžařská sezóna a provoz moderních vlaků

Nejen o nadcházejícím víkendu, ale i přes rok dojde ke změnám v jízdních řádech ČD. Například na začátku jara, na přelomu školního roku a prázdnin nebo na začátku podzimu. Některé spoje se na tratě vrátí po absenci v končícím grafikonu. Konkrétně od 21. března budou na žádost Jihočeského kraje obnoveny osobní vlaky z Tábora do Písku v 10.08 hodin a zpět z Písku do Tábora v 10.20 hodin (Os 8427). Tyto vlaky byly zrušeny při letní změně jízdního řádu od 13. června 2021. Hodně prázdninových změn bude i na trati z Tábora do Bechyně. V rámci letní změny jízdního řádu od 13. června 2021 byl na některých tratích omezen provoz vybraných vlaků o letních prázdninách. V novém jízdním řádu 2021/2022 bude toto omezení u mnoha spojů zrušeno a vlaky tak pojedou i v letním období.

Zkušební provoz

Už s předstihem zahájily ČD zkušební provoz soupravy RegioPanter na trati Rybník – Lipno nad Vltavou. Od 5. prosince 2021 do 31. července 2022 probíhá na trati 195 Rybník – Lipno nad Vltavou zkušební provoz soupravy RegioPanter. České dráhy jednají s Jihočeským krajem o nasazení těchto souprav na regionální vlaky na této trati od roku 2024.

Na základě požadavku Jihočeského kraje dojde od 12. prosince 2021 například k následujícím změnám v regionální dopravě Českých drah:



Tratě 190 / 200 České Budějovice – Strakonice (– Písek)

· Spěšné vlaky České Budějovice – Písek s odjezdem z Č. Budějovic v 8:13 (Sp 1984) a zpět s odjezdem z Písku v 10:38 (Sp 1989) pojedou v pracovní dny, kromě období 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Osobní vlak s odjezdem z Písku do Českých Budějovic ve 3:54 (Os 8021) pojede v úseku Písek – Protivín nově pouze ve dnech školního vyučování a stejné omezení bude nově platit také u vlaků v opačném směru s odjezdy z Protivína do Písku ve 4:25 a 23:33 (Os 7973 a 7977). Důvodem těchto změn je zajištění prázdninového spojení v občanském dni (nově pojede pár Sp 1984 / Sp 1989) a naopak úspora vlakokilometrů v méně frekventovaných časech.

· Osobní vlaky s odjezdem z Českých Budějovic do Zlivi ve 20:13 (Os 8080) a zpět s odjezdem ze Zlivi ve 21:23 (Os 8083) pojedou v pracovní dny, kromě 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Mezi Zliví a krajskou metropolí tak bude o prázdninách zajištěno frekventované večerní příměstské spojení, které cestující využijí např. pro návrat z výletů.

· Poslední večerní vlak do Strakonic pojede z Českých Budějovic o 5 minut dříve, tj. už ve 22:52 (Os 8016). V krajské metropoli tak bude urychlen přestup od vlaku R 733 z Prahy (příj. do Č. Budějovic ve 22:47). V souvislosti s tím budou rovněž posunuté odjezdy přípojných vlaků Os 7975 a 7977 v Protivíně, které odjedou o 5 minut dříve, tj. už ve 23:33.



Trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou

· Osobní vlak s odjezdem z Rybníka v 10:07 (Os 18826), který dosud jezdil pouze o sobotách, nedělích a svátcích, pojede nově také v pracovní dny v období od 2. května do 27. září.

· Na základě požadavku objednatele skončí „letní“ období provozu vlaků již 28. září, u vlaků s odjezdem z Rybníka ve 14:07 (Os 18834) a z Lipna nad Vltavou v 15:15 (Os 18835) již 25. září. Důvodem je úspora vlakových kilometrů. Toto omezení se týká pouze jednoho víkendu.



Trať 196 České Budějovice – Summerau (– Linz)

· Na základě požadavku objednatele pojede poslední večerní vlak z Českých Budějovic do Horního Dvořiště (Os 3889) z krajské metropole o 7 minut dříve, tj. už ve 22:52. Bude tak urychlen přestup od večerního rychlíku R 733 z Prahy (příj. ve 22:47).



Trať 199 České Budějovice – České Velenice – (Gmünd NÖ)

· Osobní vlak s odjezdem z Českých Velenic do Českých Budějovic v 16:03 (Os 2174) a spoj v opačném směru s odjezdem z Českých Budějovic v 17:10 (Os 2175) pojedou v pracovní dny, kromě období 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Zejména vlak Os 2175 je cestujícími hojně využívaný a objednatel proto inicioval zajištění jeho provozu o prázdninách.

· Poslední vlak z Českých Budějovic do Českých Velenic (Os 2171) pojede o 10 minut dříve, tj. už ve 22:52. Bude tak urychlen přestup od vlaku R 733 z Prahy (příj. do Č. Budějovic ve 22:47).



Trať 201 Tábor – Ražice – (Strakonice)

· V pracovní dny od 21. března budou na žádost objednatele obnoveny osobní vlaky z Tábora do Písku v 10:08 (Os 8426) a zpět z Písku do Tábora v 10:20 (Os 8427). Tyto vlaky byly zrušeny při letní změně jízdního řádu od 13. června 2021.



Trať 202 Tábor – Bechyně

· Po dohodě ČD s objednatelem bude na trati pro přehlednost sjednocen „letní“ jízdní řád. Platit bude od 4. června do 25. září. V současném grafikonu jely některé vlaky o víkendu pouze v období letních prázdnin, jiné v období do konce září.



Nabídka ČD pro volný čas

Lyžování s Voucherem ČD Yetti

· Podobně jako v minulých letech, i v této lyžařské sezoně bude možnost využít vlaky k cestě do Skiareálu Lipno nad Vltavou. Od vybraných vlaků bude zajištěn přípoj skibusem přímo ke sjezdovce. Zároveň budou mít cestující Českých drah možnost využít voucher ČD Yetti, který jim bude bezplatně vydán k jízdence do stanice Lipno nad Vltavou. S tímto voucherem získají 30% slevu z ceny celodenního skipasu.

Nostalgie

· V roce 2022 plánují České dráhy v Jihočeském kraji zvláštní parní vlaky. Předpokládáme např. opětovnou realizaci oblíbeného Šumavského léta s párou