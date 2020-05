Restart, zdá se, začal. O tom, že se po čase plném nejrůznějších omezení začíná vše postupně vracet k normálu, svědčila alespoň sobota prožitá v Českém Krumlově. Člověk uvyklý uhýbat v krumlovských uličkách davům turistů se tady ještě v březnu necítil dobře. Pusto, prázdno. O uplynulém víkendu už to bylo lepší.

Martin Tröster je Váš člověk v Deníku. | Video: Martin Tröster

Na Latránu skupinky českých turistů, na náplavce na dohled od Lazebnického mostu výletníci popíjeli kávu, kterou si koupili ve výdejních okénkách kaváren. Lavičky na ostrově s výhledem na zámek se zase staly vhodným místem k vychutnání jednoho točeného v kelímku. Část korzujících byla podle ohlasů místní, jiní se do Krumlova vrátili po letech, když hledali Plešivecké náměstí, kam chodívali na procházky, nebo se fotili u školy v Linecké, kde před čtvrtstoletím sbírali jedničky i poznámky do žákovské. Vypadá to na české léto v Českém Krumlově.